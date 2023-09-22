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Пожар в здании штаба Черноморского Флота в Севастополе локализован - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Пожар в здании штаба Черноморского Флота в Севастополе локализован
Пожар в здании штаба Черноморского Флота в Севастополе локализован - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Пожар в здании штаба Черноморского Флота в Севастополе локализован
Пожар, возникший в здании штаба ЧФ РФ в Севастополе к этому моменту удалось локализовать. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T21:34
2023-09-22T21:56
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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происшествия
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Пожар, возникший в здании штаба ЧФ РФ в Севастополе к этому моменту удалось локализовать. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор предупредил, что в этот период от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева может быть временно перекрыто автомобильное движение, чтобы пожарные машины могли беспрепятственно подъезжать для дозаправки.Власти города просят горожан воздержаться от поездок по центральному кольцу на личном автотранспорте.Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Позже в Минобороны России сообщили, что один военнослужащий пропал без вести, а не погиб в результате вражеской атаки.Также Развожаев уточнил, что домах и учреждениях по центральному кольцу города отключили подачу газа и электроэнергии, также снижены параметры водоснабжения.Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты крылатые ракетыРакетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеРазвожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
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севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, крым, происшествия, атаки всу на крым
Пожар в здании штаба Черноморского Флота в Севастополе локализован

Развожаев: пожар в здании штаба Черноморского Флота в Севастополе локализован

21:34 22.09.2023 (обновлено: 21:56 22.09.2023)
 
© РИА Новости . Andrey Stanavov / Перейти в фотобанкАндреевский флаг
Андреевский флаг - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Andrey Stanavov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Пожар, возникший в здании штаба ЧФ РФ в Севастополе к этому моменту удалось локализовать. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведется не менее важный этап работ: проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций", – написал он в своем Telegram-канале.

Также губернатор предупредил, что в этот период от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева может быть временно перекрыто автомобильное движение, чтобы пожарные машины могли беспрепятственно подъезжать для дозаправки.
Власти города просят горожан воздержаться от поездок по центральному кольцу на личном автотранспорте.
Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Позже в Минобороны России сообщили, что один военнослужащий пропал без вести, а не погиб в результате вражеской атаки.
Также Развожаев уточнил, что домах и учреждениях по центральному кольцу города отключили подачу газа и электроэнергии, также снижены параметры водоснабжения.
Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы.
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