https://crimea.ria.ru/20230924/na-krym-nadvigaetsya-silnyy-veter--obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-1131628701.html
На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое
На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое - РИА Новости Крым, 24.09.2023
На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое
Сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду обрушится на Крым днем в понедельник. В регионе объявлено штормовое предупреждение на четыре дня, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T11:10
2023-09-24T11:10
2023-09-24T11:11
крым
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
общество
новости крыма
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849797_0:56:1620:967_1920x0_80_0_0_4da82b54f3150f68d47cb5f6aa8d6ec8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду обрушится на Крым днем в понедельник. В регионе объявлено штормовое предупреждение на четыре дня, сообщили в республиканском главке МЧС России.Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с возможными авариями на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения сообщения общественного и личного транспорта, особенно на горных перевалах.Также существует угроза жизни людей в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи.В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова на период действия штормового предупреждения соблюдать меры безопасности и не отправляться в горы или лес, а также воздержаться от морских прогулок или выхода на набережные и берегоукрепительные сооружения. Кроме того, на улице стоит обратить внимание на контактные сети электротранспорта и постараться не парковать машины вблизи рекламных щитов, под деревьями или линиями электропередачи. Водителям рекомендовано по возможности отказаться от поездок, а если это не представляется возможным, не превышать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская паромная переправа в воскресеньеВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеЛето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849797_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_89aacf1a4d5e70d825fbd5fc58ad6d9e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, общество, новости крыма, штормовое предупреждение
На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Крыму с 25 по 28 сентября - МЧС
11:10 24.09.2023 (обновлено: 11:11 24.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду обрушится на Крым днем в понедельник. В регионе объявлено штормовое предупреждение на четыре дня, сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 сентября, в течение суток 26, 27 и 28 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с возможными авариями на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения сообщения общественного и личного транспорта, особенно на горных перевалах.
Также существует угроза жизни людей в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи.
В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова на период действия штормового предупреждения соблюдать меры безопасности и не отправляться в горы или лес, а также воздержаться от морских прогулок или выхода на набережные и берегоукрепительные сооружения. Кроме того, на улице стоит обратить внимание на контактные сети электротранспорта и постараться не парковать машины вблизи рекламных щитов, под деревьями или линиями электропередачи. Водителям рекомендовано по возможности отказаться от поездок, а если это не представляется возможным, не превышать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.
Читайте также на РИА Новости Крым: