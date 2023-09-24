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На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое
На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое - РИА Новости Крым, 24.09.2023
На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое
Сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду обрушится на Крым днем в понедельник. В регионе объявлено штормовое предупреждение на четыре дня, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T11:10
2023-09-24T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду обрушится на Крым днем в понедельник. В регионе объявлено штормовое предупреждение на четыре дня, сообщили в республиканском главке МЧС России.Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с возможными авариями на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения сообщения общественного и личного транспорта, особенно на горных перевалах.Также существует угроза жизни людей в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи.В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова на период действия штормового предупреждения соблюдать меры безопасности и не отправляться в горы или лес, а также воздержаться от морских прогулок или выхода на набережные и берегоукрепительные сооружения. Кроме того, на улице стоит обратить внимание на контактные сети электротранспорта и постараться не парковать машины вблизи рекламных щитов, под деревьями или линиями электропередачи. Водителям рекомендовано по возможности отказаться от поездок, а если это не представляется возможным, не превышать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская паромная переправа в воскресеньеВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеЛето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные
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На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Крыму с 25 по 28 сентября - МЧС

11:10 24.09.2023 (обновлено: 11:11 24.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду обрушится на Крым днем в понедельник. В регионе объявлено штормовое предупреждение на четыре дня, сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 сентября, в течение суток 26, 27 и 28 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с возможными авариями на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения сообщения общественного и личного транспорта, особенно на горных перевалах.
Также существует угроза жизни людей в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи.
В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова на период действия штормового предупреждения соблюдать меры безопасности и не отправляться в горы или лес, а также воздержаться от морских прогулок или выхода на набережные и берегоукрепительные сооружения. Кроме того, на улице стоит обратить внимание на контактные сети электротранспорта и постараться не парковать машины вблизи рекламных щитов, под деревьями или линиями электропередачи. Водителям рекомендовано по возможности отказаться от поездок, а если это не представляется возможным, не превышать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.
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