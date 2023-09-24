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На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое

На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое - РИА Новости Крым, 24.09.2023

На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое

Сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду обрушится на Крым днем в понедельник. В регионе объявлено штормовое предупреждение на четыре дня, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T11:10

2023-09-24T11:10

2023-09-24T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду обрушится на Крым днем в понедельник. В регионе объявлено штормовое предупреждение на четыре дня, сообщили в республиканском главке МЧС России.Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с возможными авариями на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения сообщения общественного и личного транспорта, особенно на горных перевалах.Также существует угроза жизни людей в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи.В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова на период действия штормового предупреждения соблюдать меры безопасности и не отправляться в горы или лес, а также воздержаться от морских прогулок или выхода на набережные и берегоукрепительные сооружения. Кроме того, на улице стоит обратить внимание на контактные сети электротранспорта и постараться не парковать машины вблизи рекламных щитов, под деревьями или линиями электропередачи. Водителям рекомендовано по возможности отказаться от поездок, а если это не представляется возможным, не превышать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская паромная переправа в воскресеньеВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеЛето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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