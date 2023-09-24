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Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
Керченская паромная переправа утром в воскресенье работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T09:49
2023-09-24T09:49
2023-09-24T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа утром в воскресенье работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.За минувшие сутки паромами выполнено 16 рейсов. Всего с начала восстановления работы Керченской переправы в 2022 году через пролив в обе стороны перевезено 351 752 пассажира и 198 508 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 906 рейсов.Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка утром в воскресеньеВ Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольцаНа ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
Керченская переправа в воскресенье работает в штатном режиме