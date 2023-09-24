Рейтинг@Mail.ru
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230924/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-voskresene-1131627686.html
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
Керченская паромная переправа утром в воскресенье работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T09:49
2023-09-24T09:49
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
транспорт
морской транспорт
логистика
погода в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130117345_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_27c3c65ce521ec31f519cca86a2685ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа утром в воскресенье работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.За минувшие сутки паромами выполнено 16 рейсов. Всего с начала восстановления работы Керченской переправы в 2022 году через пролив в обе стороны перевезено 351 752 пассажира и 198 508 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 906 рейсов.Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка утром в воскресеньеВ Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольцаНа ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130117345_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9186a896f477f8af2f25d71a13a6a950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, транспорт, морской транспорт, логистика, погода в крыму, новости крыма
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье

Керченская переправа в воскресенье работает в штатном режиме

09:49 24.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа утром в воскресенье работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 24 сентября ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +24…26, температура воды в море +21…22 градуса", - сказано в сообщении.
За минувшие сутки паромами выполнено 16 рейсов. Всего с начала восстановления работы Керченской переправы в 2022 году через пролив в обе стороны перевезено 351 752 пассажира и 198 508 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 906 рейсов.
Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
В Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца
На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливРосМорРечФлотТранспортМорской транспортЛогистикаПогода в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО
11:36Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье
11:10На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое
10:40Украинский дрон атаковал Курск
10:11"Днепр" уничтожил склад с горючим ВСУ и еще 35 боевиков на Херсонщине
09:49Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
09:27ВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной Херсонщине
08:57В Грузии произошло землетрясение – что известно
08:23День герба и флага Крыма: как создавали главные символы республики
08:02Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
07:46"ЖКХ-Контроль": газовые баллоны в жилых домах строжайше запрещены
07:32Отношения России и Турции: зачем они друг другу
07:01Как изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов Крыма
00:01Погода радует: в воскресенье в Крыму до +30
00:00Какой сегодня праздник: 24 сентября
23:24Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием
23:05Леонид Пасечник вступил в должность главы Луганской Народной Республики
22:09Денис Пушилин избран главой ДНР
22:01Две женщины ранены в Донецке при обстреле ВСУ
21:55Главное за день: 23 сентября
Лента новостейМолния