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На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей

На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 19.09.2023

На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей

На ремонт дороги Ялта – Бахчисарай, которая после сошедшего зимой 2020 года оползня находится в аварийном состоянии, выделят больше 750 миллионов рублей... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T18:34

2023-09-19T18:34

2023-09-19T18:34

ситуация на дорогах крыма

крым

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бахчисарайский район

новости крыма

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На ремонт дороги Ялта – Бахчисарай, которая после сошедшего зимой 2020 года оползня находится в аварийном состоянии, выделят больше 750 миллионов рублей. Распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова об определении подрядчика опубликовано на официальном портале крымского правительства.Согласно документу, работы будут вестись на участке с 26 по 69 километры. Подрядчиком на проведение работ назначена московская компания – АО "Центродорстрой". Ей предстоит управиться с работами до 1 декабря 2024 года, причем не менее 90% работ выполнить своими силами. Точная стоимость ремонта в соответствии с распоряжением составит 756,1 миллиона рублей. Сама компания – не новичок в Крыму и уже не раз выполняла контракты по проектированию и ремонту республиканских дорог как межмуниципального, так и регионального значения, в том числе и в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.Это уже второй за последнее время контракт, связанный с работами на дороге Бахчисарай – Ялта. Ранее, как сообщал РИА Новости Крым, в Крыму заключили контракт с НПО “Геострой”, которое должно разработать проект работ по инженерной защите 16-километрового участка этой же дороги. Стоимость проектно-изыскательских работ составит 250,2 миллиона рублей.Таким образом, в общей сложности на восстановление дороги через Ай-Петри уже выделено более миллиарда рублей. В августе прошлого года Сергей Акенов заявлял, что всего на ремонт данного объекта предусмотрено 3 миллиарда рублей.Еще раньше в Службе автомобильных дорог Крыма, которая является заказчиком работ, сообщали, что ремонт участка дороги с 26 по 69 километры включен в госпрограмму “Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя”. Строительно-монтажные работы планировалось провести в течение 2023-2025 годов.До тех пор часть дороги – проезд на Ай-Петри со стороны села Соколиное – остается аварийной и закрытой для проезда. Решение об ограничении движения было принято в феврале 2020 года после того, как сошедший оползень частично разрушил опорную стену и повредил дорожное полотно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выглядит провалившаяся дорога на Ай-ПетриКогда откроется канатная дорога на Ай-ПетриВ Крыму укрепят трассу Бахчисарай – Ялта: цена проекта 250 млн

крым

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