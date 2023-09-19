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На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 19.09.2023
На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
На ремонт дороги Ялта – Бахчисарай, которая после сошедшего зимой 2020 года оползня находится в аварийном состоянии, выделят больше 750 миллионов рублей... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T18:34
2023-09-19T18:34
ситуация на дорогах крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
ай-петри
бахчисарайский район
новости крыма
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На ремонт дороги Ялта – Бахчисарай, которая после сошедшего зимой 2020 года оползня находится в аварийном состоянии, выделят больше 750 миллионов рублей. Распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова об определении подрядчика опубликовано на официальном портале крымского правительства.Согласно документу, работы будут вестись на участке с 26 по 69 километры. Подрядчиком на проведение работ назначена московская компания – АО "Центродорстрой". Ей предстоит управиться с работами до 1 декабря 2024 года, причем не менее 90% работ выполнить своими силами. Точная стоимость ремонта в соответствии с распоряжением составит 756,1 миллиона рублей. Сама компания – не новичок в Крыму и уже не раз выполняла контракты по проектированию и ремонту республиканских дорог как межмуниципального, так и регионального значения, в том числе и в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.Это уже второй за последнее время контракт, связанный с работами на дороге Бахчисарай – Ялта. Ранее, как сообщал РИА Новости Крым, в Крыму заключили контракт с НПО “Геострой”, которое должно разработать проект работ по инженерной защите 16-километрового участка этой же дороги. Стоимость проектно-изыскательских работ составит 250,2 миллиона рублей.Таким образом, в общей сложности на восстановление дороги через Ай-Петри уже выделено более миллиарда рублей. В августе прошлого года Сергей Акенов заявлял, что всего на ремонт данного объекта предусмотрено 3 миллиарда рублей.Еще раньше в Службе автомобильных дорог Крыма, которая является заказчиком работ, сообщали, что ремонт участка дороги с 26 по 69 километры включен в госпрограмму “Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя”. Строительно-монтажные работы планировалось провести в течение 2023-2025 годов.До тех пор часть дороги – проезд на Ай-Петри со стороны села Соколиное – остается аварийной и закрытой для проезда. Решение об ограничении движения было принято в феврале 2020 года после того, как сошедший оползень частично разрушил опорную стену и повредил дорожное полотно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выглядит провалившаяся дорога на Ай-ПетриКогда откроется канатная дорога на Ай-ПетриВ Крыму укрепят трассу Бахчисарай – Ялта: цена проекта 250 млн
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, ай-петри, бахчисарайский район, новости крыма, логистика
На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей

На ремонт аварийной дороги к Ай-Петри от Бахчисарая выделили 750 млн рублей – указ

18:34 19.09.2023
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаОбвал дороги Бахчисарай - Ай-Петри
Обвал дороги Бахчисарай - Ай-Петри
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На ремонт дороги Ялта – Бахчисарай, которая после сошедшего зимой 2020 года оползня находится в аварийном состоянии, выделят больше 750 миллионов рублей. Распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова об определении подрядчика опубликовано на официальном портале крымского правительства.
Согласно документу, работы будут вестись на участке с 26 по 69 километры. Подрядчиком на проведение работ назначена московская компания – АО "Центродорстрой". Ей предстоит управиться с работами до 1 декабря 2024 года, причем не менее 90% работ выполнить своими силами. Точная стоимость ремонта в соответствии с распоряжением составит 756,1 миллиона рублей.
Сама компания – не новичок в Крыму и уже не раз выполняла контракты по проектированию и ремонту республиканских дорог как межмуниципального, так и регионального значения, в том числе и в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.
Это уже второй за последнее время контракт, связанный с работами на дороге Бахчисарай – Ялта. Ранее, как сообщал РИА Новости Крым, в Крыму заключили контракт с НПО “Геострой”, которое должно разработать проект работ по инженерной защите 16-километрового участка этой же дороги. Стоимость проектно-изыскательских работ составит 250,2 миллиона рублей.
Таким образом, в общей сложности на восстановление дороги через Ай-Петри уже выделено более миллиарда рублей. В августе прошлого года Сергей Акенов заявлял, что всего на ремонт данного объекта предусмотрено 3 миллиарда рублей.
Еще раньше в Службе автомобильных дорог Крыма, которая является заказчиком работ, сообщали, что ремонт участка дороги с 26 по 69 километры включен в госпрограмму “Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя”. Строительно-монтажные работы планировалось провести в течение 2023-2025 годов.
До тех пор часть дороги – проезд на Ай-Петри со стороны села Соколиное – остается аварийной и закрытой для проезда. Решение об ограничении движения было принято в феврале 2020 года после того, как сошедший оползень частично разрушил опорную стену и повредил дорожное полотно.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогАй-ПетриБахчисарайский районНовости КрымаЛогистика
 
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