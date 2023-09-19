На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
На ремонт аварийной дороги к Ай-Петри от Бахчисарая выделили 750 млн рублей – указ
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаОбвал дороги Бахчисарай - Ай-Петри
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На ремонт дороги Ялта – Бахчисарай, которая после сошедшего зимой 2020 года оползня находится в аварийном состоянии, выделят больше 750 миллионов рублей. Распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова об определении подрядчика опубликовано на официальном портале крымского правительства.
Согласно документу, работы будут вестись на участке с 26 по 69 километры. Подрядчиком на проведение работ назначена московская компания – АО "Центродорстрой". Ей предстоит управиться с работами до 1 декабря 2024 года, причем не менее 90% работ выполнить своими силами. Точная стоимость ремонта в соответствии с распоряжением составит 756,1 миллиона рублей.
Сама компания – не новичок в Крыму и уже не раз выполняла контракты по проектированию и ремонту республиканских дорог как межмуниципального, так и регионального значения, в том числе и в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.
Это уже второй за последнее время контракт, связанный с работами на дороге Бахчисарай – Ялта. Ранее, как сообщал РИА Новости Крым, в Крыму заключили контракт с НПО “Геострой”, которое должно разработать проект работ по инженерной защите 16-километрового участка этой же дороги. Стоимость проектно-изыскательских работ составит 250,2 миллиона рублей.
Таким образом, в общей сложности на восстановление дороги через Ай-Петри уже выделено более миллиарда рублей. В августе прошлого года Сергей Акенов заявлял, что всего на ремонт данного объекта предусмотрено 3 миллиарда рублей.
Еще раньше в Службе автомобильных дорог Крыма, которая является заказчиком работ, сообщали, что ремонт участка дороги с 26 по 69 километры включен в госпрограмму “Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя”. Строительно-монтажные работы планировалось провести в течение 2023-2025 годов.
До тех пор часть дороги – проезд на Ай-Петри со стороны села Соколиное – остается аварийной и закрытой для проезда. Решение об ограничении движения было принято в феврале 2020 года после того, как сошедший оползень частично разрушил опорную стену и повредил дорожное полотно.
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