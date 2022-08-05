https://crimea.ria.ru/20220805/kogda-otremontiruyut-avariynuyu-dorogu-na-ay-petri-1124075119.html

Когда отремонтируют аварийную дорогу на Ай-Петри

Когда отремонтируют аварийную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Когда отремонтируют аварийную дорогу на Ай-Петри

Капитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта планируют провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены. Об... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T13:03

2022-08-05T13:03

2022-08-05T13:03

ситуация на дорогах крыма

крым

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта планируют провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены. Об этом сообщили в Службе автодорог Крыма."Объект "Ремонт участка автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта км 26+100 – км 69+900" включен в государственную программу РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме. Сроки выполнения строительно-монтажных работ – предположительно 2023-2025 годы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Также планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих.В Службе автодорог сообщают, что пока проезд на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт. Там активизировались оползневые процессы.

https://crimea.ria.ru/20220716/kogda-vosstanovyat-povrezhdennyy-most-k-tubdispanseru-v-pionerskom--vlasti-1123867449.html

https://crimea.ria.ru/20220712/remont-po-garantii-kto-otvechaet-za-provalivshuyusya-dorogu-v-simferopole-1123819892.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ремонт и строительство дорог в крыму