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Когда отремонтируют аварийную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
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Когда отремонтируют аварийную дорогу на Ай-Петри
Когда отремонтируют аварийную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Когда отремонтируют аварийную дорогу на Ай-Петри
Капитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта планируют провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены. Об... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T13:03
2022-08-05T13:03
ситуация на дорогах крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта планируют провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены. Об этом сообщили в Службе автодорог Крыма."Объект "Ремонт участка автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта км 26+100 – км 69+900" включен в государственную программу РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме. Сроки выполнения строительно-монтажных работ – предположительно 2023-2025 годы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Также планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих.В Службе автодорог сообщают, что пока проезд на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт. Там активизировались оползневые процессы.
https://crimea.ria.ru/20220716/kogda-vosstanovyat-povrezhdennyy-most-k-tubdispanseru-v-pionerskom--vlasti-1123867449.html
https://crimea.ria.ru/20220712/remont-po-garantii-kto-otvechaet-za-provalivshuyusya-dorogu-v-simferopole-1123819892.html
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крым, ремонт и строительство дорог в крыму
Когда отремонтируют аварийную дорогу на Ай-Петри

Служба автодорог Крыма: дорогу на Ай-Петри капитально отремонтируют к 2025 году по ФЦП

13:03 05.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоАвтомобиль на дороге к плато Ай-Петри
Автомобиль на дороге к плато Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта планируют провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены. Об этом сообщили в Службе автодорог Крыма.
"Объект "Ремонт участка автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта км 26+100 – км 69+900" включен в государственную программу РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме. Сроки выполнения строительно-монтажных работ – предположительно 2023-2025 годы", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Также планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих.
В Службе автодорог сообщают, что пока проезд на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт. Там активизировались оползневые процессы.
"Выявлены участки дороги, имеющие значительные повреждения. По ним проводятся дополнительные обследования с целью выбора необходимых мероприятий по устройству защитных инженерных сооружений. Проезд на данном участке запрещен. Со стороны Ялты до плато Ай-Петри автодорога находится в удовлетворительном состоянии, проезд разрешен, за исключением автобусов и грузовых автомобилей", - заключили в ведомстве.
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