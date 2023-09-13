https://crimea.ria.ru/20230913/v-krymu-ukrepyat-trassu-bakhchisaray--yalta-tsena-proekta-250-mln-1131346617.html

В Крыму укрепят трассу Бахчисарай – Ялта: цена проекта 250 млн

В Крыму укрепят трассу Бахчисарай – Ялта: цена проекта 250 млн - РИА Новости Крым, 13.09.2023

В Крыму укрепят трассу Бахчисарай – Ялта: цена проекта 250 млн

Власти Крыма определили подрядную организацию, которая выполнит проект работ по инженерной защите 16-километрового участка трассы Бахчисарай – Ялта... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T09:02

2023-09-13T09:02

2023-09-13T09:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядную организацию, которая выполнит проект работ по инженерной защите 16-километрового участка трассы Бахчисарай – Ялта. Соответствующее распоряжение главы республики опубликовано на сайте регионального правительства. Согласно распоряжению, речь идет об участке с 26 по 42 км трассы, контракт также предполагает изготовление проекта на восстановление прилегающих участков автодороги. Стоимость работ составит 250,2 млн рублей, срок завершения контракта – 1 декабря 2024 года. Авансовый платеж предусмотрен в размере 25%.Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Ранее сообщалось, что в Коктебеле проведут ремонт улично-дорожной сети. Работы обойдутся в 360 млн рублей.По данным минтранса республики, в 2023 году по нацпроекту в Крыму отремонтируют 15 автодорог общей протяженностью около 161 км. За минувший год сделано двадцать участков протяженностью около 200 км. Заказчиком работ во всех случаях выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Кольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорогаКрым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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