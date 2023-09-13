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В Крыму укрепят трассу Бахчисарай – Ялта: цена проекта 250 млн
В Крыму укрепят трассу Бахчисарай – Ялта: цена проекта 250 млн - РИА Новости Крым, 13.09.2023
В Крыму укрепят трассу Бахчисарай – Ялта: цена проекта 250 млн
Власти Крыма определили подрядную организацию, которая выполнит проект работ по инженерной защите 16-километрового участка трассы Бахчисарай – Ялта... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T09:02
2023-09-13T09:02
2023-09-13T09:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядную организацию, которая выполнит проект работ по инженерной защите 16-километрового участка трассы Бахчисарай – Ялта. Соответствующее распоряжение главы республики опубликовано на сайте регионального правительства. Согласно распоряжению, речь идет об участке с 26 по 42 км трассы, контракт также предполагает изготовление проекта на восстановление прилегающих участков автодороги. Стоимость работ составит 250,2 млн рублей, срок завершения контракта – 1 декабря 2024 года. Авансовый платеж предусмотрен в размере 25%.Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Ранее сообщалось, что в Коктебеле проведут ремонт улично-дорожной сети. Работы обойдутся в 360 млн рублей.По данным минтранса республики, в 2023 году по нацпроекту в Крыму отремонтируют 15 автодорог общей протяженностью около 161 км. За минувший год сделано двадцать участков протяженностью около 200 км. Заказчиком работ во всех случаях выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Кольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорогаКрым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ялта, бахчисарай, новости крыма, крым, сергей аксенов, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, совет министров рк
В Крыму укрепят трассу Бахчисарай – Ялта: цена проекта 250 млн
В Крыму определили проектировщика на инженерную защиту трассы Бахчисарай – Ялта
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядную организацию, которая выполнит проект работ по инженерной защите 16-километрового участка трассы Бахчисарай – Ялта. Соответствующее распоряжение главы республики опубликовано на сайте регионального правительства.
"Определить Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Геострой" единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта", – сказано в тексте документа.
Согласно распоряжению, речь идет об участке с 26 по 42 км трассы, контракт также предполагает изготовление проекта на восстановление прилегающих участков автодороги. Стоимость работ составит 250,2 млн рублей, срок завершения контракта – 1 декабря 2024 года. Авансовый платеж предусмотрен в размере 25%.
Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
Ранее сообщалось, что в Коктебеле проведут ремонт улично-дорожной сети
. Работы обойдутся в 360 млн рублей.
По данным минтранса республики, в 2023 году по нацпроекту в Крыму отремонтируют 15 автодорог общей протяженностью около 161 км. За минувший год сделано двадцать участков протяженностью около 200 км. Заказчиком работ во всех случаях выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
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