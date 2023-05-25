https://crimea.ria.ru/20230525/krym-dopolnitelno-poluchit-67-mlrd-rubley-na-remont-dorog--aksenov-1128953983.html

Крым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов

Крым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Крым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов

Согласно решению президента РФ Крым в этом году дополнительно получит в этом году 6,7 миллиарда рублей на ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах. Об этом РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T12:22

2023-05-25T12:22

2023-05-25T13:12

сергей аксенов

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арт-кластер "таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Согласно решению президента РФ Крым в этом году дополнительно получит в этом году 6,7 миллиарда рублей на ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что республика гарантированно получит эту сумму, и призвал профильные ведомства и руководство муниципалитетов выстраивать соответствующую работу с подрядчиками.Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в ближайшие три года республика получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог.Наиболее значимыми объектами, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, являются строительство дороги к крепости Керчь (5,7 км), ремонт подъездных дорог к Арт-кластеру "Таврида" общей протяженностью более 23 км и капремонт участка дороги от набережной поселка Орджоникидзе (Феодосия) до завода "Гидроприбор".Также планируется отремонтировать 25 мостов и путепроводов протяженностью около одного километра. По словам министра, к 2025 году долю нормативного состояния крымских дорог регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. В 2014 году только 15% автомагистралей Крыма соответствовали установленным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дорогиНовую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму – Аксенов"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс

https://crimea.ria.ru/20230314/skolko-deneg-poluchit-krym-na-remont-dorog-v-blizhayshie-tri-goda-1127529719.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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