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Крым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Крым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов
Крым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Крым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов
Согласно решению президента РФ Крым в этом году дополнительно получит в этом году 6,7 миллиарда рублей на ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах. Об этом РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T12:22
2023-05-25T13:12
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Согласно решению президента РФ Крым в этом году дополнительно получит в этом году 6,7 миллиарда рублей на ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что республика гарантированно получит эту сумму, и призвал профильные ведомства и руководство муниципалитетов выстраивать соответствующую работу с подрядчиками.Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в ближайшие три года республика получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог.Наиболее значимыми объектами, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, являются строительство дороги к крепости Керчь (5,7 км), ремонт подъездных дорог к Арт-кластеру "Таврида" общей протяженностью более 23 км и капремонт участка дороги от набережной поселка Орджоникидзе (Феодосия) до завода "Гидроприбор".Также планируется отремонтировать 25 мостов и путепроводов протяженностью около одного километра. По словам министра, к 2025 году долю нормативного состояния крымских дорог регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. В 2014 году только 15% автомагистралей Крыма соответствовали установленным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дорогиНовую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму – Аксенов"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс
https://crimea.ria.ru/20230314/skolko-deneg-poluchit-krym-na-remont-dorog-v-blizhayshie-tri-goda-1127529719.html
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сергей аксенов, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, новости крыма, арт-кластер "таврида"
Крым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов

Аксенов: Крым дополнительно получит в этом году 6,7 млрд рублей на ремонт дорог

12:22 25.05.2023 (обновлено: 13:12 25.05.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Согласно решению президента РФ Крым в этом году дополнительно получит в этом году 6,7 миллиарда рублей на ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Благодаря решению президента и поддержке федерального правительства Республика Крым получит около 6,7 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в муниципальных образованиях", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что республика гарантированно получит эту сумму, и призвал профильные ведомства и руководство муниципалитетов выстраивать соответствующую работу с подрядчиками.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в ближайшие три года республика получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог.
Наиболее значимыми объектами, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, являются строительство дороги к крепости Керчь (5,7 км), ремонт подъездных дорог к Арт-кластеру "Таврида" общей протяженностью более 23 км и капремонт участка дороги от набережной поселка Орджоникидзе (Феодосия) до завода "Гидроприбор".
Также планируется отремонтировать 25 мостов и путепроводов протяженностью около одного километра. По словам министра, к 2025 году долю нормативного состояния крымских дорог регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. В 2014 году только 15% автомагистралей Крыма соответствовали установленным требованиям.
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