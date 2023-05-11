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Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги
Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги
Власти Крыма определили подрядные организации, которым предстоит отремонтировать дороги в Симферополе, Керчи, Феодосии. Соответствующие распоряжения главы... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T08:46
2023-05-11T08:46
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
сергей аксенов
крым
новости крыма
служба автомобильных дорог республики крым
симферополь
керчь
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядные организации, которым предстоит отремонтировать дороги в Симферополе, Керчи, Феодосии. Соответствующие распоряжения главы республики опубликованы на официальном портале регионального правительства.Ремонт дорог в СимферополеВ соответствии с документами, до 1 декабря текущего года специалистам фирмы "Альт - Эра" предстоит произвести ремонт подъезда к Симферополю от автодороги "Таврида" на сумму 392,4 млн рублей. Подрядчик получит аванс в размере 50% от суммы контракта. Кроме того, в столице Крыма до 1 декабря фирма "Атлант" должна отремонтировать дорогу в Охотничьем переулке за 3,4 млн рублей, а подрядчик "ВАД" за 43 млн рублей отремонтирует дорогу по улице Генерала Родионова. Также в крымской столице приведут в порядок площадку перед автостанцией "Западная" и подъездные пути к ней: подрядчик - "Крымская дорожно-строительная компания" - получит за это 19,6 млн рублей. Работы должны завершиться до конца ноября Работы в Керчи, Феодосии и Кировском районеВ Керчи до 1 декабря произведут ремонт дороги по улице Маршала Еременко за 101 млн рублей, а также ремонт других объектов внутригородской улично-дорожной сети на общую сумму 130,4 млн рублей. Эти работы выполнит ООО "Строительная компания "Архонт". Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.В Феодосии до 30 ноября текущего года построят сооружения инженерной защиты на участке дороги от набережной поселка Орджоникидзе до завода "Гидроприбор". Подрядчиком определена фирма "РНД-Проект", цена контракта составляет почти 64 млн рублей, аванс также не предусмотрен. Кроме того, ремонт дорог проведут в Кировском районе: в Старом Крыму по улице Партизанской - на 13,6 млн рублей, в селе Первомайском по улице Советской - на 22 млн рублей. Подрядчиком в данном случае выступит ООО "Вектор", срок - до 1 декабря.Другие работыВ Джанкое компания "БелЗнак" отремонтирует улицу Крымскую за 17,3 млн рублей, а также дорогу межмуниципального значения, связывающую населенные пункты Целинное и Павловку - за 113,6 млн рублей. В соответствии с документами работы на этих участках тоже проведут до начала зимы.Также распоряжением главы Крыма определен подрядчик, который изготовит проект на строительство и реконструкцию сооружений инженерной защиты на участках дороги Бахчисарай - Ялта. Проектирование выполнит ООО Институт "Шельф" до конца ноября текущего года и получит за это 15,4 млн рублей.Во всех случаях заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтрансКогда закончат капремонт улиц в центре Симферополя
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, сергей аксенов, крым, новости крыма, служба автомобильных дорог республики крым, симферополь, керчь, феодосия
Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги

Глава Крыма определил подрядчиков на производство дорожных работ

08:46 11.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДорожные рабочие
Дорожные рабочие - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядные организации, которым предстоит отремонтировать дороги в Симферополе, Керчи, Феодосии. Соответствующие распоряжения главы республики опубликованы на официальном портале регионального правительства.

Ремонт дорог в Симферополе

В соответствии с документами, до 1 декабря текущего года специалистам фирмы "Альт - Эра" предстоит произвести ремонт подъезда к Симферополю от автодороги "Таврида" на сумму 392,4 млн рублей. Подрядчик получит аванс в размере 50% от суммы контракта. Кроме того, в столице Крыма до 1 декабря фирма "Атлант" должна отремонтировать дорогу в Охотничьем переулке за 3,4 млн рублей, а подрядчик "ВАД" за 43 млн рублей отремонтирует дорогу по улице Генерала Родионова.
Также в крымской столице приведут в порядок площадку перед автостанцией "Западная" и подъездные пути к ней: подрядчик - "Крымская дорожно-строительная компания" - получит за это 19,6 млн рублей. Работы должны завершиться до конца ноября

Работы в Керчи, Феодосии и Кировском районе

В Керчи до 1 декабря произведут ремонт дороги по улице Маршала Еременко за 101 млн рублей, а также ремонт других объектов внутригородской улично-дорожной сети на общую сумму 130,4 млн рублей. Эти работы выполнит ООО "Строительная компания "Архонт". Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.
В Феодосии до 30 ноября текущего года построят сооружения инженерной защиты на участке дороги от набережной поселка Орджоникидзе до завода "Гидроприбор". Подрядчиком определена фирма "РНД-Проект", цена контракта составляет почти 64 млн рублей, аванс также не предусмотрен.
Кроме того, ремонт дорог проведут в Кировском районе: в Старом Крыму по улице Партизанской - на 13,6 млн рублей, в селе Первомайском по улице Советской - на 22 млн рублей. Подрядчиком в данном случае выступит ООО "Вектор", срок - до 1 декабря.

Другие работы

В Джанкое компания "БелЗнак" отремонтирует улицу Крымскую за 17,3 млн рублей, а также дорогу межмуниципального значения, связывающую населенные пункты Целинное и Павловку - за 113,6 млн рублей. В соответствии с документами работы на этих участках тоже проведут до начала зимы.
Также распоряжением главы Крыма определен подрядчик, который изготовит проект на строительство и реконструкцию сооружений инженерной защиты на участках дороги Бахчисарай - Ялта. Проектирование выполнит ООО Институт "Шельф" до конца ноября текущего года и получит за это 15,4 млн рублей.
Во всех случаях заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
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Ремонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогСергей АксеновКрымНовости КрымаСлужба автомобильных дорог Республики КрымСимферопольКерчьФеодосия
 
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