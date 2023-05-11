https://crimea.ria.ru/20230511/sotni-millionov-na-remonty-gde-v-krymu-pochinyat-dorogi-1128644743.html

Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги

Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги

Власти Крыма определили подрядные организации, которым предстоит отремонтировать дороги в Симферополе, Керчи, Феодосии. Соответствующие распоряжения главы... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T08:46

2023-05-11T08:46

2023-05-11T08:46

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крым

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симферополь

керчь

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядные организации, которым предстоит отремонтировать дороги в Симферополе, Керчи, Феодосии. Соответствующие распоряжения главы республики опубликованы на официальном портале регионального правительства.Ремонт дорог в СимферополеВ соответствии с документами, до 1 декабря текущего года специалистам фирмы "Альт - Эра" предстоит произвести ремонт подъезда к Симферополю от автодороги "Таврида" на сумму 392,4 млн рублей. Подрядчик получит аванс в размере 50% от суммы контракта. Кроме того, в столице Крыма до 1 декабря фирма "Атлант" должна отремонтировать дорогу в Охотничьем переулке за 3,4 млн рублей, а подрядчик "ВАД" за 43 млн рублей отремонтирует дорогу по улице Генерала Родионова. Также в крымской столице приведут в порядок площадку перед автостанцией "Западная" и подъездные пути к ней: подрядчик - "Крымская дорожно-строительная компания" - получит за это 19,6 млн рублей. Работы должны завершиться до конца ноября Работы в Керчи, Феодосии и Кировском районеВ Керчи до 1 декабря произведут ремонт дороги по улице Маршала Еременко за 101 млн рублей, а также ремонт других объектов внутригородской улично-дорожной сети на общую сумму 130,4 млн рублей. Эти работы выполнит ООО "Строительная компания "Архонт". Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.В Феодосии до 30 ноября текущего года построят сооружения инженерной защиты на участке дороги от набережной поселка Орджоникидзе до завода "Гидроприбор". Подрядчиком определена фирма "РНД-Проект", цена контракта составляет почти 64 млн рублей, аванс также не предусмотрен. Кроме того, ремонт дорог проведут в Кировском районе: в Старом Крыму по улице Партизанской - на 13,6 млн рублей, в селе Первомайском по улице Советской - на 22 млн рублей. Подрядчиком в данном случае выступит ООО "Вектор", срок - до 1 декабря.Другие работыВ Джанкое компания "БелЗнак" отремонтирует улицу Крымскую за 17,3 млн рублей, а также дорогу межмуниципального значения, связывающую населенные пункты Целинное и Павловку - за 113,6 млн рублей. В соответствии с документами работы на этих участках тоже проведут до начала зимы.Также распоряжением главы Крыма определен подрядчик, который изготовит проект на строительство и реконструкцию сооружений инженерной защиты на участках дороги Бахчисарай - Ялта. Проектирование выполнит ООО Институт "Шельф" до конца ноября текущего года и получит за это 15,4 млн рублей.Во всех случаях заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтрансКогда закончат капремонт улиц в центре Симферополя

крым

симферополь

керчь

феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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