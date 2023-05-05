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Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока
Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока
Один из этапов будущей трассы из Херсонской области в Крым построят раньше срока. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил врио губернатора Херсонской... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T07:02
2023-05-05T07:02
2023-05-05T08:05
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ГЕНИЧЕСК, 5 мая – РИА Новости Крым. Один из этапов будущей трассы из Херсонской области в Крым построят раньше срока. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, около 70 км трассы Мелитополь – Симферополь с современным двойным покрытием и необходимой придорожной инфраструктурой – с местами для отдыха и "карманами для передышки" – будут готовы уже в этом году.Начальник участка, представитель компании-генподрядчика Алексей Моисеев уточнил РИА Новости Крым, что протяженность всего участка работ – 69,6 км. Из них 53 километра уже закатаны нижним слоем нового дорожного покрытия, это 8-сантиметровый слой крупнозернистого асфальтобетона. А работу с верхним слоем – из ШМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон), толщиной 5 см, планируют начать уже 20 мая.По его словам, материалы в работе используются как местные, херсонские, так и крымские. Качество их отличное, а проблем с поставками нет. "Материал завезен на 70%. И 30% завозится в процессе работ", – сообщил он.Работы на объекте ведут специалисты крымской компании. Одновременно задействовано около 150 человек. Это инженеры, дорожные рабочие и машинисты различной техники (более 80 единиц спецтехники и 40 самосвалов).Согласно контракту, объект должны сдать к 1 ноября, но компания намерена "закончить все гораздо быстрее", сказал Моисеев.По его словам, возмущений со стороны автомобилистов в адрес дорожников нет: пробки возникают тут небольшие, и люди, наоборот, довольны и благодарны, что дорогу наконец приводят в порядок.Трасса Мелитополь – Симферополь, проходящая через новые регионы России, в том числе Херсонскую область, является участком бывшей советской так называемой "московской трассы", которая соединяла Ялту и Москву, проходя через крымскую столицу.Сальдо уточнил, что расширение дорожного полотна до четырех полос будет организовано в районе Джанкоя. Ранее он сообщал, что новая четырехполосная трасса соединит Симферополь с Ростовом-на-Дону, и пройдет через Джанкой, Геническ и далее вдоль северного берега Азовского моря.Начало строительства основной части новой четырехполосной трассы Симферополь –Ростов-на-Дону через новые регионы России анонсировали в январе. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, новая автотрасса – первая, которая построится на Запорожье за последние 30 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы Сальдо заявил о главном дефиците на Херсонщине По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
https://crimea.ria.ru/20230316/set-federalnykh-trass-sformiruyut-v-novykh-regionakh-rossii--1127578791.html
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Сальдо: участок трассы Мелитополь – Симферополь в Херсонщине построят раньше срока
Сальдо: участок трассы Мелитополь – Симферополь в Херсонщине построят раньше срока
2023-05-05T07:02
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Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока
Сальдо: участок трассы Мелитополь – Симферополь в Херсонщине построят раньше срока
07:02 05.05.2023 (обновлено: 08:05 05.05.2023) ГЕНИЧЕСК, 5 мая – РИА Новости Крым.
Один из этапов будущей трассы из Херсонской области в Крым построят раньше срока. Об этом в интервью РИА Новости Крым
сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Дорога развития, дорога мира, дорога воссоединения всех тех добрых традиций, которые были и которые сейчас возрождаются. Эта дорога будет служить не только жителям Херсонской области – она будет служить всем, кто движется в Крым и обратно. Сроки мы оговорили немножко сжать. Но не в ущерб качеству, конечно", – сказал Сальдо.
По его словам, около 70 км трассы Мелитополь – Симферополь с современным двойным покрытием и необходимой придорожной инфраструктурой – с местами для отдыха и "карманами для передышки" – будут готовы уже в этом году.
Начальник участка, представитель компании-генподрядчика Алексей Моисеев уточнил РИА Новости Крым, что протяженность всего участка работ – 69,6 км. Из них 53 километра уже закатаны нижним слоем нового дорожного покрытия, это 8-сантиметровый слой крупнозернистого асфальтобетона. А работу с верхним слоем – из ШМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон), толщиной 5 см, планируют начать уже 20 мая.
По его словам, материалы в работе используются как местные, херсонские, так и крымские. Качество их отличное, а проблем с поставками нет. "Материал завезен на 70%. И 30% завозится в процессе работ", – сообщил он.
Работы на объекте ведут специалисты крымской компании. Одновременно задействовано около 150 человек. Это инженеры, дорожные рабочие и машинисты различной техники (более 80 единиц спецтехники и 40 самосвалов).
Согласно контракту, объект должны сдать к 1 ноября, но компания намерена "закончить все гораздо быстрее", сказал Моисеев.
"Стараемся сделать все максимально быстро и качественно. Гарантия по контракту порядка 5 – 7 лет. Но работы выполняются качественно, рассчитываем, что все будет стоять очень долго, несмотря на большой поток, большой трафик грузового транспорта", – рассказал представитель подрядчика.
По его словам, возмущений со стороны автомобилистов в адрес дорожников нет: пробки возникают тут небольшие, и люди, наоборот, довольны и благодарны, что дорогу наконец приводят в порядок.
Трасса Мелитополь – Симферополь, проходящая через новые регионы России, в том числе Херсонскую область, является участком бывшей советской так называемой "московской трассы", которая соединяла Ялту и Москву, проходя через крымскую столицу.
"Идут проектно-изыскательские работы, чтобы дорога пролегла таким образом, чтобы была окружной. У нас Азовское море уже внутреннее море Российской Федерации, и вокруг внутреннего моря должна быть автострада современная. Потому что количество грузов, пассажиров, туристов – этот поток идет непрерывно. Для того, чтобы разгрузить его и делается эта дорога", – пояснил Сальдо РИА Новости Крым.
Сальдо уточнил, что расширение дорожного полотна до четырех полос будет организовано в районе Джанкоя. Ранее он сообщал, что новая четырехполосная трасса соединит Симферополь с Ростовом-на-Дону, и пройдет через Джанкой, Геническ и далее вдоль северного берега Азовского моря.
Начало строительства основной части новой четырехполосной трассы Симферополь –Ростов-на-Дону через новые регионы России анонсировали в январе. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, новая автотрасса – первая, которая построится на Запорожье за последние 30 лет.
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