https://crimea.ria.ru/20230504/saldo-zayavil-o-glavnom-defitsite-na-khersonschine-1128532797.html

Сальдо заявил о главном дефиците на Херсонщине

Сальдо заявил о главном дефиците на Херсонщине - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Сальдо заявил о главном дефиците на Херсонщине

В условиях быстрого роста экономики Херсонской области не хватает рабочих рук для восстановления инфраструктуры региона, в частности дорог. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T14:20

2023-05-04T14:20

2023-05-04T14:20

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ГЕНИЧЕСК, 4 мая – РИА Новости Крым. В условиях быстрого роста экономики Херсонской области не хватает рабочих рук для восстановления инфраструктуры региона, в частности дорог. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он выразил надежду, что в регион будут привлечены все те, кто хочет, во-первых, "иметь интересную работу", во-вторых, "иметь достойную зарплату" и, в-третьих, "хочет поучаствовать в процессах исторического восстановления справедливости". "Вот таких людей, я надеюсь, мы будем иметь много. И, пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих: кто хочет поучаствовать во всех этих процессах – приезжайте. Встретим, поможем, дадим работу", – заявил глава Херсонщины. По его словам, рабочие руки нужны в частности, в строительстве межмуниципальных дорог. Сальдо отметил, что этот комплекс мероприятий предусмотрен отдельной программой в рамках общей программы социально-экономического развития области. Читайте также на РИА Новости Крым:По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы"Крым защищен": Сальдо – об особой благодарности Херсонщины крымчанам

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Сальдо: в условиях быстрого роста экономики Херсонской области не хватает рабочих Сальдо: в условиях быстрого роста экономики Херсонской области не хватает рабочих 2023-05-04T14:20 true PT0M46S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, общество, новости, кадры