https://crimea.ria.ru/20230425/po-zemle-i-monorels-saldo-o-doroge-po-arabatskoy-strelke-v-krym-1128361448.html

По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым

По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым - РИА Новости Крым, 25.04.2023

По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым

Дорога из Херсонской области в Крым по Арабатской стрелке будет построена по современным стандартам, власти рассматривают вариант обустройства как наземной... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T18:51

2023-04-25T18:51

2023-04-25T18:52

владимир сальдо

арабатская стрелка

крым

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог в херсонской области

херсонская область

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Дорога из Херсонской области в Крым по Арабатской стрелке будет построена по современным стандартам, власти рассматривают вариант обустройства как наземной трассы, так и монорельсовой подвесной дороги. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. В Крыму Арабатская стрелка соединяется с полуостровом недалеко от Феодосии, в Херсонской области доходит до Геническа. На этом участке рассматривается вопрос создания единого туристического кластера. Реализация этого проекта позволит наладить индустрию отдыха в новом регионе и повысить наполняемость бюджета, заключил он.Ранее глава Крыма сообщил Сергей Аксенов, что в правительстве России обсуждаются планы строительства дороги по косе Арабатская стрелка, которая соединит Геническ и восток Крыма. Сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелкеКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымДосмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов

арабатская стрелка

крым

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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