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По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым - РИА Новости Крым, 25.04.2023
По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
Дорога из Херсонской области в Крым по Арабатской стрелке будет построена по современным стандартам, власти рассматривают вариант обустройства как наземной... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T18:51
2023-04-25T18:52
владимир сальдо
арабатская стрелка
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог в херсонской области
херсонская область
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Дорога из Херсонской области в Крым по Арабатской стрелке будет построена по современным стандартам, власти рассматривают вариант обустройства как наземной трассы, так и монорельсовой подвесной дороги. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. В Крыму Арабатская стрелка соединяется с полуостровом недалеко от Феодосии, в Херсонской области доходит до Геническа. На этом участке рассматривается вопрос создания единого туристического кластера. Реализация этого проекта позволит наладить индустрию отдыха в новом регионе и повысить наполняемость бюджета, заключил он.Ранее глава Крыма сообщил Сергей Аксенов, что в правительстве России обсуждаются планы строительства дороги по косе Арабатская стрелка, которая соединит Геническ и восток Крыма. Сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелкеКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымДосмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов
арабатская стрелка
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По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым

Сальдо: дорога по Арабатской стрелке в Крым будет проложена на 100%

18:51 25.04.2023 (обновлено: 18:52 25.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВид на Арабатскую стрелку
Вид на Арабатскую стрелку - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Дорога из Херсонской области в Крым по Арабатской стрелке будет построена по современным стандартам, власти рассматривают вариант обустройства как наземной трассы, так и монорельсовой подвесной дороги. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Дорога по Арабатской стрелке из Крыма на материковую часть Херсонской области будет проложена — это 100%. Она уже есть, но нужно ее перестроить в соответствии с современными требованиями. Будет создана как наземная автомобильная трасса, так и, возможно, монорельсовая подвесная часть для разгрузки нижнего пути", - рассказал он.
В Крыму Арабатская стрелка соединяется с полуостровом недалеко от Феодосии, в Херсонской области доходит до Геническа. На этом участке рассматривается вопрос создания единого туристического кластера.
"Есть идея создать огромный туристический кластер, начинающийся на Азовском побережье Арабатской стрелки и включающий Черноморское побережье Херсонщины, а также ее заповедные зоны", - отметил Сальдо.
Реализация этого проекта позволит наладить индустрию отдыха в новом регионе и повысить наполняемость бюджета, заключил он.
Ранее глава Крыма сообщил Сергей Аксенов, что в правительстве России обсуждаются планы строительства дороги по косе Арабатская стрелка, которая соединит Геническ и восток Крыма. Сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование проекта.
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