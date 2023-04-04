https://crimea.ria.ru/20230404/dosmotr-avto-na-vyezde-iz-kryma-v-novye-regiony-mogut-otmenit--aksenov-1127966365.html

Досмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов

Досмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Досмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов

Досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T11:53

2023-04-04T11:53

2023-04-04T11:54

сергей аксенов

новые регионы россии

крым

транспорт

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110006/25/1100062555_0:75:2894:1703_1920x0_80_0_0_f4ee63c5e4498ae32323ae135ef310ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Очереди на админгранице с КрымомВ аппарат республиканского правительства поступила информация о многокилометровых очередях грузовых автомобилей на въезде из Херсонской области в Крым. Образованию очереди поспособствовали плохая погода в Ростовской области и приостановка из-за непогоды работы Керченской паромной переправы.И уточнил, что эта инициатива уже получила предварительную поддержку на федеральном уровне.Новая дорога по Арабатской косеВласти Крыма и Херсонской области начали готовить технико-экономическое обоснование для строительства дороги через Арабатскую стрелку, которая сократит сухопутный коридор через новые регионы России.Он считает, что новая дорога сократит путь из новых регионов России в направлении Кубани и Крыма."Эта дорога сократит сухопутный коридор сильно. Весь транспорт в направлении Крымского моста сможет двигаться по ней", - подытожил Аксенов.Сухопутный маршрут в КрымСухопутный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли более 100 тысяч автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонтХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым

новые регионы россии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новые регионы россии, крым, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма