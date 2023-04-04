https://crimea.ria.ru/20230404/dosmotr-avto-na-vyezde-iz-kryma-v-novye-regiony-mogut-otmenit--aksenov-1127966365.html
Досмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов
Досмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Досмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов
Досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T11:53
2023-04-04T11:53
2023-04-04T11:54
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Очереди на админгранице с КрымомВ аппарат республиканского правительства поступила информация о многокилометровых очередях грузовых автомобилей на въезде из Херсонской области в Крым. Образованию очереди поспособствовали плохая погода в Ростовской области и приостановка из-за непогоды работы Керченской паромной переправы.И уточнил, что эта инициатива уже получила предварительную поддержку на федеральном уровне.Новая дорога по Арабатской косеВласти Крыма и Херсонской области начали готовить технико-экономическое обоснование для строительства дороги через Арабатскую стрелку, которая сократит сухопутный коридор через новые регионы России.Он считает, что новая дорога сократит путь из новых регионов России в направлении Кубани и Крыма."Эта дорога сократит сухопутный коридор сильно. Весь транспорт в направлении Крымского моста сможет двигаться по ней", - подытожил Аксенов.Сухопутный маршрут в КрымСухопутный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли более 100 тысяч автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонтХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, новые регионы россии, крым, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма
Досмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов
Аксенов: досмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы планируют отменить
11:53 04.04.2023 (обновлено: 11:54 04.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Очереди на админгранице с Крымом
В аппарат республиканского правительства поступила информация о многокилометровых очередях грузовых автомобилей на въезде из Херсонской области в Крым. Образованию очереди поспособствовали плохая погода в Ростовской области и приостановка из-за непогоды работы Керченской паромной переправы.
"Внес предложение по упрощению досмотровых процедур автомобилей при пересечении административной границы из Республики Крым на территорию новых субъектов Российской Федерации. Исключив проверку грузов и сохранив лишь паспортный контроль, удастся сократить время прохождения процедуры и позволит перераспределить высвободившихся сотрудников. Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области", - сказал Аксенов.
И уточнил, что эта инициатива уже получила предварительную поддержку на федеральном уровне.
Новая дорога по Арабатской косе
Власти Крыма и Херсонской области начали готовить технико-экономическое обоснование для строительства дороги через Арабатскую стрелку, которая сократит сухопутный коридор через новые регионы России.
"Также рассматриваем возможность строительства дороги по Арабатской стрелке, сейчас готовим технико-экономическое обоснование. Трасса поможет сократить путь, упростить логистику. Обеспечить безопасность маршрута можно будет без дополнительных ограждений, это уменьшит расходы на строительство", - сказал Аксенов.
Он считает, что новая дорога сократит путь из новых регионов России в направлении Кубани и Крыма.
"Эта дорога сократит сухопутный коридор сильно. Весь транспорт в направлении Крымского моста сможет двигаться по ней", - подытожил Аксенов.
Сухопутный маршрут в Крым
Сухопутный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
По информации
главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли более 100 тысяч автомобилей.
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