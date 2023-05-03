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Когда закончат капремонт Караимской и Пролетарской - ответ минтранса - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Когда закончат капремонт Караимской и Пролетарской - ответ минтранса
Когда закончат капремонт Караимской и Пролетарской - ответ минтранса - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Когда закончат капремонт Караимской и Пролетарской - ответ минтранса
Капитальный ремонт дорог на Кавказской, Караимской и Пролетарской улицах Симферополя планируют закончить осенью 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T17:31
2023-05-03T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт дорог на Кавказской, Караимской и Пролетарской улицах Симферополя планируют закончить осенью 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В конце прошлого года республиканский минтранс сообщал, что работы на улицах Караимская, Пролетарская и Кавказская выполнены на 35%. Подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне 2023-го. Однако сейчас стало известно, что погода внесла коррективы в график.Ранее крымский минтранс сообщал, что в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение АксеноваРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяРемонт улиц в Симферополе: сколько сделали и сколько потратили
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Новости
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Когда закончат капремонт Караимской и Пролетарской - ответ минтранса

Минтранс: капремонт на Караимской и Пролетарской улицах Симферополя закончат осенью

17:31 03.05.2023 (обновлено: 17:33 03.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт дорог на Кавказской, Караимской и Пролетарской улицах Симферополя планируют закончить осенью 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
В конце прошлого года республиканский минтранс сообщал, что работы на улицах Караимская, Пролетарская и Кавказская выполнены на 35%. Подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне 2023-го. Однако сейчас стало известно, что погода внесла коррективы в график.
"Из-за дождей подрядчик вынуждено уходил во временный простой. В настоящее время работы ведутся ускоренными темпами. Ориентировочное завершение работ - конец третьего квартала текущего года. Работа по контролю производства работ на объекте будет продолжена", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее крымский минтранс сообщал, что в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.
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