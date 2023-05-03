https://crimea.ria.ru/20230503/kogda-zakonchat-kapremont-karaimskoy-i-proletarskoy---otvet-mintransa-1128513569.html

Когда закончат капремонт Караимской и Пролетарской - ответ минтранса

Когда закончат капремонт Караимской и Пролетарской - ответ минтранса - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Когда закончат капремонт Караимской и Пролетарской - ответ минтранса

Капитальный ремонт дорог на Кавказской, Караимской и Пролетарской улицах Симферополя планируют закончить осенью 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T17:31

2023-05-03T17:31

2023-05-03T17:33

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт дорог на Кавказской, Караимской и Пролетарской улицах Симферополя планируют закончить осенью 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В конце прошлого года республиканский минтранс сообщал, что работы на улицах Караимская, Пролетарская и Кавказская выполнены на 35%. Подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне 2023-го. Однако сейчас стало известно, что погода внесла коррективы в график.Ранее крымский минтранс сообщал, что в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение АксеноваРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяРемонт улиц в Симферополе: сколько сделали и сколько потратили

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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