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Когда закончат капремонт Караимской и Пролетарской - ответ минтранса
Когда закончат капремонт Караимской и Пролетарской - ответ минтранса - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Когда закончат капремонт Караимской и Пролетарской - ответ минтранса
Капитальный ремонт дорог на Кавказской, Караимской и Пролетарской улицах Симферополя планируют закончить осенью 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T17:31
2023-05-03T17:31
2023-05-03T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт дорог на Кавказской, Караимской и Пролетарской улицах Симферополя планируют закончить осенью 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В конце прошлого года республиканский минтранс сообщал, что работы на улицах Караимская, Пролетарская и Кавказская выполнены на 35%. Подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне 2023-го. Однако сейчас стало известно, что погода внесла коррективы в график.Ранее крымский минтранс сообщал, что в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение АксеноваРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяРемонт улиц в Симферополе: сколько сделали и сколько потратили
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Когда закончат капремонт Караимской и Пролетарской - ответ минтранса
Минтранс: капремонт на Караимской и Пролетарской улицах Симферополя закончат осенью
17:31 03.05.2023 (обновлено: 17:33 03.05.2023)