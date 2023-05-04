https://crimea.ria.ru/20230504/vad-postroit-dorogu-vtorogo-yarusa-v-obkhod-alushty--mintrans-1128524592.html

"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс

"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс - РИА Новости Крым, 04.05.2023

"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс

Подрядчик АО "ВАД" ведет подготовительные работы к строительству объездной дороги второго яруса в обход Алушты, магистраль пройдет через село Изобильное. Об... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T11:01

2023-05-04T11:01

2023-05-04T11:04

радио "спутник в крыму"

крым

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Министр транспорта РК Николай Лукашенко: дорога в обход Алушты будет построена во втором ярусе Министр транспорта РК Николай Лукашенко: дорога в обход Алушты будет построена во втором ярусе audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Подрядчик АО "ВАД" ведет подготовительные работы к строительству объездной дороги второго яруса в обход Алушты, магистраль пройдет через село Изобильное. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире радио "Спутник в Крыму".Объездная вокруг АлуштыОн также напомнил, что сейчас дорожники ремонтируют трассу "Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта" на участке от Алушты до Ялты, работы планируется завершить до конца 2024 года."Будет организован крупномасштабный съезд с трассы "Таврида" до самой Ялты, с реконструкцией и капитальным ремонтом всей автодороги до Ялты. Мероприятия включены в госпрограмму социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя", - добавил Лукашенко.Кроме того, на данный момент обсуждаются варианты строительства объездной дороги в обход Ялты, добавил министр.Юго-восточный обход СимферополяСтроительство четырехполосной дороги "Юго-восточный обход Симферополя", который свяжет трассу "Таврида" с Южным берегом Крыма, идет согласно графику, сообщил глава минтранса.В частности, участок магистрали Донское – Перевальное разбит на два этапа: до села Заречное и дальше в обход Заречного с выходом к поселку Перевальное. К 2025 году строительство будет завершено."Идем в графике, никаких рисков не видим. Также идет работа по выкупу земельных участков, которые расположены в селе Заречное, выкуп вошел в активную фазу", - уточнил Лукашенко.Трассы Симферополь – Евпатория – МирныйТакже продолжается строительство еще одного крупномасштабного объекта дорожной инфраструктуры – трассы Симферополь – Евпатория – Мирный. Первый этап, от Симферополя до села Скворцово протяженностью порядка 49 км, сдан. Сейчас подрядчик АО "ВАД" проводит работы на втором этапе. Это порядка 60 км новой автомобильной дороги, которая пройдет в обход населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат капремонт улиц в центре СимферополяПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в КрымНовую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230117/na-kubani-pri-stroitelstve-dorogi-nashli-artefakty-dokhristianskoy-epokhi-1126427110.html

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