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"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс
"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс - РИА Новости Крым, 04.05.2023
"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс
Подрядчик АО "ВАД" ведет подготовительные работы к строительству объездной дороги второго яруса в обход Алушты, магистраль пройдет через село Изобильное. Об... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T11:01
2023-05-04T11:01
2023-05-04T11:04
радио "спутник в крыму"
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
николай лукашенко
строительство федеральной трассы "таврида" в крыму
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Министр транспорта РК Николай Лукашенко: дорога в обход Алушты будет построена во втором ярусе
Министр транспорта РК Николай Лукашенко: дорога в обход Алушты будет построена во втором ярусе
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Подрядчик АО "ВАД" ведет подготовительные работы к строительству объездной дороги второго яруса в обход Алушты, магистраль пройдет через село Изобильное. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире радио "Спутник в Крыму".Объездная вокруг АлуштыОн также напомнил, что сейчас дорожники ремонтируют трассу "Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта" на участке от Алушты до Ялты, работы планируется завершить до конца 2024 года."Будет организован крупномасштабный съезд с трассы "Таврида" до самой Ялты, с реконструкцией и капитальным ремонтом всей автодороги до Ялты. Мероприятия включены в госпрограмму социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя", - добавил Лукашенко.Кроме того, на данный момент обсуждаются варианты строительства объездной дороги в обход Ялты, добавил министр.Юго-восточный обход СимферополяСтроительство четырехполосной дороги "Юго-восточный обход Симферополя", который свяжет трассу "Таврида" с Южным берегом Крыма, идет согласно графику, сообщил глава минтранса.В частности, участок магистрали Донское – Перевальное разбит на два этапа: до села Заречное и дальше в обход Заречного с выходом к поселку Перевальное. К 2025 году строительство будет завершено."Идем в графике, никаких рисков не видим. Также идет работа по выкупу земельных участков, которые расположены в селе Заречное, выкуп вошел в активную фазу", - уточнил Лукашенко.Трассы Симферополь – Евпатория – МирныйТакже продолжается строительство еще одного крупномасштабного объекта дорожной инфраструктуры – трассы Симферополь – Евпатория – Мирный. Первый этап, от Симферополя до села Скворцово протяженностью порядка 49 км, сдан. Сейчас подрядчик АО "ВАД" проводит работы на втором этапе. Это порядка 60 км новой автомобильной дороги, которая пройдет в обход населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат капремонт улиц в центре СимферополяПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в КрымНовую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму – Аксенов
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крым, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, николай лукашенко, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, трасса таврида, минтранс крыма, алушта, ялта, юбк, новости крыма, ао "вад"
"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс
Глава минтранса Крыма Лукашенко: дорога в обход Алушты будет построена во втором ярусе
11:01 04.05.2023 (обновлено: 11:04 04.05.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым.
Подрядчик АО "ВАД" ведет подготовительные работы к строительству объездной дороги второго яруса в обход Алушты, магистраль пройдет через село Изобильное. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире радио "Спутник в Крыму"
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Объездная вокруг Алушты
"Запланировано строительство обхода Алушты. Это будет новая автомобильная магистраль во втором ярусе через село Изобильное с выходом за Алуштой. Сейчас уже ведутся подготовительные работы", – рассказал руководитель ведомства.
Он также напомнил, что сейчас дорожники ремонтируют трассу "Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта" на участке от Алушты до Ялты, работы планируется завершить до конца 2024 года.
"Будет организован крупномасштабный съезд с трассы "Таврида" до самой Ялты, с реконструкцией и капитальным ремонтом всей автодороги до Ялты. Мероприятия включены в госпрограмму социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя", - добавил Лукашенко.
Кроме того, на данный момент обсуждаются варианты строительства объездной дороги в обход Ялты, добавил министр.
Юго-восточный обход Симферополя
Строительство четырехполосной дороги "Юго-восточный обход Симферополя", который свяжет трассу "Таврида" с Южным берегом Крыма, идет согласно графику, сообщил глава минтранса.
В частности, участок магистрали Донское – Перевальное разбит на два этапа: до села Заречное и дальше в обход Заречного с выходом к поселку Перевальное. К 2025 году строительство будет завершено.
"Идем в графике, никаких рисков не видим. Также идет работа по выкупу земельных участков, которые расположены в селе Заречное, выкуп вошел в активную фазу", - уточнил Лукашенко.
Трассы Симферополь – Евпатория – Мирный
Также продолжается строительство еще одного крупномасштабного объекта дорожной инфраструктуры – трассы Симферополь – Евпатория – Мирный. Первый этап, от Симферополя до села Скворцово протяженностью порядка 49 км, сдан. Сейчас подрядчик АО "ВАД" проводит работы на втором этапе. Это порядка 60 км новой автомобильной дороги, которая пройдет в обход населенных пунктов.
"На всех пересечениях дорог будут построены развязки на разных уровнях, их будет как минимум 17. Все работы идут по плану, можно даже сказать, что идем с опережением графика. Надеемся, уже в следующем году на автодороге Симферополь – Евпатория – Мирный будет открыто рабочее движение", – рассказал министр.
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