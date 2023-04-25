https://crimea.ria.ru/20230425/novuyu-trassu-iz-kerchi-v-dzhankoy-khotyat-postroit-v-krymu---aksenov-1128353097.html

Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов

Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов

Новую дорогу из Керчи в Джанкой планируют построить в Крыму, это позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край. Об этом... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T14:21

2023-04-25T14:21

2023-04-25T14:27

сергей аксенов

крым

новости крыма

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

керчь

джанкой

херсонская область

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Новую дорогу из Керчи в Джанкой планируют построить в Крыму, это позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма уточнил, что сейчас специалисты проводят геологические изыскания, определяют стоимость строительства трассы и количество полос движения."Затем план строительства новой трассы будет представлен в федеральное правительство", - добавил Аксенов.Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, строительство новой дороги в Крым из Краснодарского края закончат в 2024 году, она готова уже наполовину. Дорога будет четырехполосной и с разрешенной скоростью 90 км/ч. В результате добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа.Ранее глава Крыма сообщил, что в правительстве России обсуждаются планы строительства дороги по косе Арабатская стрелка, которая соединит Геническ и восток Крыма. Сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелкеКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымДосмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230317/azovskoe-more-budet-polnostyu-vzyato-v-avtodorozhnoe-koltso--khusnullin--1127617673.html

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джанкой

херсонская область

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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