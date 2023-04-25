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Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов
Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов
Новую дорогу из Керчи в Джанкой планируют построить в Крыму, это позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край. Об этом... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T14:21
2023-04-25T14:27
сергей аксенов
крым
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
керчь
джанкой
херсонская область
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Новую дорогу из Керчи в Джанкой планируют построить в Крыму, это позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма уточнил, что сейчас специалисты проводят геологические изыскания, определяют стоимость строительства трассы и количество полос движения."Затем план строительства новой трассы будет представлен в федеральное правительство", - добавил Аксенов.Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, строительство новой дороги в Крым из Краснодарского края закончат в 2024 году, она готова уже наполовину. Дорога будет четырехполосной и с разрешенной скоростью 90 км/ч. В результате добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа.Ранее глава Крыма сообщил, что в правительстве России обсуждаются планы строительства дороги по косе Арабатская стрелка, которая соединит Геническ и восток Крыма. Сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелкеКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымДосмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230317/azovskoe-more-budet-polnostyu-vzyato-v-avtodorozhnoe-koltso--khusnullin--1127617673.html
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Новости
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сергей аксенов, крым, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, керчь, джанкой, херсонская область, краснодарский край, транспорт
Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов

Аксенов: в Крыму планируют построить новую трассу Керчь-Джанкой

14:21 25.04.2023 (обновлено: 14:27 25.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСтроительство дороги
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Новую дорогу из Керчи в Джанкой планируют построить в Крыму, это позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Для упрощения логистики планируется построить трассу Керчь – Феодосия – Джанкой, что позволит освободить центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава Крыма уточнил, что сейчас специалисты проводят геологические изыскания, определяют стоимость строительства трассы и количество полос движения.
"Затем план строительства новой трассы будет представлен в федеральное правительство", - добавил Аксенов.
Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, строительство новой дороги в Крым из Краснодарского края закончат в 2024 году, она готова уже наполовину. Дорога будет четырехполосной и с разрешенной скоростью 90 км/ч. В результате добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа.
Ранее глава Крыма сообщил, что в правительстве России обсуждаются планы строительства дороги по косе Арабатская стрелка, которая соединит Геническ и восток Крыма. Сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование проекта.
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Сергей АксеновКрымНовости КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогКерчьДжанкойХерсонская областьКраснодарский крайТранспорт
 
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