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Из Краснодара в Крым за два часа: когда достроят новую дорогу
Из Краснодара в Крым за два часа: когда достроят новую дорогу - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Из Краснодара в Крым за два часа: когда достроят новую дорогу
Строительство новой дороги в Крым из Краснодарского края закончат в 2024 году, она готова уже наполовину. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T12:45
2023-03-22T12:45
2023-03-22T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Строительство новой дороги в Крым из Краснодарского края закончат в 2024 году, она готова уже наполовину. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, нынешний маршрут трассы А-289 от Краснодара до Крымского моста проходит через населенные пункты. В основном это двухполосная дорога с ограничением скорости 60 км/ч. В летний период водители тратят на проезд этого участка до пяти часов. А новая дорога будет существенно короче и вдвое шире.Как строят новую дорогу в КрымПо информации Росавтодора, строительство автодороги началось еще в 2020 году. Это один из ключевых дорожных проектов Краснодарского края, работы здесь идут круглосуточно. Сейчас дорожники устраивают насыпь земляного полотна основного хода - в некоторых местах ее высота достигает 12 м - и нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси. На уже подготовленных участках началась укладка верхнего слоя основания из асфальтобетона — первого из трех предусмотренных.На автодороге будут построены 10 разноуровневых развязок, по которым водители смогут удобно и быстро добраться к городам, поселкам и станицам Краснодарского края."Новая четырехполосная А-289 пройдет мимо населенных пунктов и выведет из них весь транзитный транспорт. Так, время в пути от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти. На трассе не будет светофоров, а разрешенная скорость движения составит 90 км/ч",- подытожили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – АксеновАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют
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крым, краснодарский край, крымский мост, дороги крыма, транспорт, росавтодор, марат хуснуллин, ремонт дорог
Из Краснодара в Крым за два часа: когда достроят новую дорогу
Хуснуллин: строительство новой дороги в Крым из Краснодарского края закончат в 2024 году
12:45 22.03.2023 (обновлено: 12:57 22.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Строительство новой дороги в Крым из Краснодарского края закончат в 2024 году, она готова уже наполовину. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, нынешний маршрут трассы А-289 от Краснодара до Крымского моста проходит через населенные пункты. В основном это двухполосная дорога с ограничением скорости 60 км/ч. В летний период водители тратят на проезд этого участка до пяти часов. А новая дорога будет существенно короче и вдвое шире.
"Новый подход к Крымскому мосту короче почти на треть. Дорога будет четырехполосной и с разрешенной скоростью 90 км/ч. В результате добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа. Все работы закончим в 2024 году", - рассказал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Как строят новую дорогу в Крым
По информации Росавтодора, строительство автодороги началось еще в 2020 году. Это один из ключевых дорожных проектов Краснодарского края, работы здесь идут круглосуточно. Сейчас дорожники устраивают насыпь земляного полотна основного хода - в некоторых местах ее высота достигает 12 м - и нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси. На уже подготовленных участках началась укладка верхнего слоя основания из асфальтобетона — первого из трех предусмотренных.
"Трасса пройдет над водными преградами, оврагами и региональными автодорогами, поэтому мы возводим 49 мостов и путепроводов. На них устраиваем свайные основания, стойки опор, монтируем пролетные строения", - проинформировали в Росавтодоре.
На автодороге будут построены 10 разноуровневых развязок, по которым водители смогут удобно и быстро добраться к городам, поселкам и станицам Краснодарского края.
"Новая четырехполосная А-289 пройдет мимо населенных пунктов и выведет из них весь транзитный транспорт. Так, время в пути от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти. На трассе не будет светофоров, а разрешенная скорость движения составит 90 км/ч",- подытожили в ведомстве.
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