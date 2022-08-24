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Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
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Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года
Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года
Дорогу Бахчисарай – Ялта, идущую через плато Ай-Петри, планируют отремонтировать за два года, на это предусмотрено 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T14:39
2022-08-24T14:39
ситуация на дорогах крыма
крым
сергей аксенов
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Дорогу Бахчисарай – Ялта, идущую через плато Ай-Петри, планируют отремонтировать за два года, на это предусмотрено 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Бахчисарайского района."Дорога у нас в плане, общий объем запланированных средств – 3 млрд рублей. Мы выехали и посмотрели ее на месте. Думаем, в эту сумму мы уложимся. Полосность расширяться не будет. Вопрос ставим так, чтобы сделать эту дорогу за два года", - рассказал он.Ранее в Службе автодорог Крыма сообщили, что капитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта планируют провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены. Специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Также планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих. Сейчас проезд на плато со стороны Бахчисарая закрыт из-за активизации оползневых процессов.
https://crimea.ria.ru/20220805/kogda-otremontiruyut-avariynuyu-dorogu-na-ay-petri-1124075119.html
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крым, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму
Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года

Глава Крыма Аксенов: дорогу Бахчисарай – Ай-Петри отремонтируют за 3 млрд рублей

14:39 24.08.2022
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаОбвалившийся участок дороги на Ай-Петри
Обвалившийся участок дороги на Ай-Петри
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Дорогу Бахчисарай – Ялта, идущую через плато Ай-Петри, планируют отремонтировать за два года, на это предусмотрено 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Бахчисарайского района.
"Дорога у нас в плане, общий объем запланированных средств – 3 млрд рублей. Мы выехали и посмотрели ее на месте. Думаем, в эту сумму мы уложимся. Полосность расширяться не будет. Вопрос ставим так, чтобы сделать эту дорогу за два года", - рассказал он.
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5 августа, 13:03Ситуация на дорогах Крыма
Когда отремонтируют аварийную дорогу на Ай-Петри
Ранее в Службе автодорог Крыма сообщили, что капитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта планируют провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены. Специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Также планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих. Сейчас проезд на плато со стороны Бахчисарая закрыт из-за активизации оползневых процессов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСергей АксеновРемонт и строительство дорог в Крыму
 
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