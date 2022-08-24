https://crimea.ria.ru/20220824/dorogu-bakhchisaray-yalta-otremontiruyut-za-dva-goda-1124275535.html
Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года
Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года
Дорогу Бахчисарай – Ялта, идущую через плато Ай-Петри, планируют отремонтировать за два года, на это предусмотрено 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T14:39
2022-08-24T14:39
2022-08-24T14:39
ситуация на дорогах крыма
крым
сергей аксенов
ремонт и строительство дорог в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/06/1124084624_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_2bde403562c45e877a75c8cdc75d7205.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Дорогу Бахчисарай – Ялта, идущую через плато Ай-Петри, планируют отремонтировать за два года, на это предусмотрено 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Бахчисарайского района."Дорога у нас в плане, общий объем запланированных средств – 3 млрд рублей. Мы выехали и посмотрели ее на месте. Думаем, в эту сумму мы уложимся. Полосность расширяться не будет. Вопрос ставим так, чтобы сделать эту дорогу за два года", - рассказал он.Ранее в Службе автодорог Крыма сообщили, что капитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта планируют провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены. Специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Также планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих. Сейчас проезд на плато со стороны Бахчисарая закрыт из-за активизации оползневых процессов.
https://crimea.ria.ru/20220805/kogda-otremontiruyut-avariynuyu-dorogu-na-ay-petri-1124075119.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/06/1124084624_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_140f1229717f973457dcd28a7d8003e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму
Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года
Глава Крыма Аксенов: дорогу Бахчисарай – Ай-Петри отремонтируют за 3 млрд рублей