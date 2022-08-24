https://crimea.ria.ru/20220824/dorogu-bakhchisaray-yalta-otremontiruyut-za-dva-goda-1124275535.html

Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года

Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года

Дорогу Бахчисарай – Ялта, идущую через плато Ай-Петри, планируют отремонтировать за два года, на это предусмотрено 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T14:39

2022-08-24T14:39

2022-08-24T14:39

ситуация на дорогах крыма

крым

сергей аксенов

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Дорогу Бахчисарай – Ялта, идущую через плато Ай-Петри, планируют отремонтировать за два года, на это предусмотрено 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Бахчисарайского района."Дорога у нас в плане, общий объем запланированных средств – 3 млрд рублей. Мы выехали и посмотрели ее на месте. Думаем, в эту сумму мы уложимся. Полосность расширяться не будет. Вопрос ставим так, чтобы сделать эту дорогу за два года", - рассказал он.Ранее в Службе автодорог Крыма сообщили, что капитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта планируют провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены. Специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Также планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих. Сейчас проезд на плато со стороны Бахчисарая закрыт из-за активизации оползневых процессов.

https://crimea.ria.ru/20220805/kogda-otremontiruyut-avariynuyu-dorogu-na-ay-petri-1124075119.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму