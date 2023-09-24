https://crimea.ria.ru/20230924/krymskiy-most-obstanovka-utrom-v-voskresene-1131624079.html
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T08:02
2023-09-24T08:02
2023-09-24T08:04
крымский мост
транспорт
крым
новости крыма
керченский пролив
логистика
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416297_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd5e4db1d741d6b17563943fbebb6c53.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
крымский мост
крым
керченский пролив
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416297_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae250073ae8e32e7a87aa2092e1e3717.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керченский пролив, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен
08:02 24.09.2023 (обновлено: 08:04 24.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 08:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.