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Крымский мост: обстановка утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T08:02
2023-09-24T08:04
крымский мост
транспорт
крым
новости крыма
керченский пролив
логистика
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
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Новости
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крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керченский пролив, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье

Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен

08:02 24.09.2023 (обновлено: 08:04 24.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 08:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
 
Крымский мостТранспортКрымНовости КрымаКерченский проливЛогистикаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПТаманьКраснодарский край
 
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