https://crimea.ria.ru/20230924/krymskiy-most-obstanovka-utrom-v-voskresene-1131624079.html

Крымский мост: обстановка утром в воскресенье

Крымский мост: обстановка утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Крымский мост: обстановка утром в воскресенье

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T08:02

2023-09-24T08:02

2023-09-24T08:04

крымский мост

транспорт

крым

новости крыма

керченский пролив

логистика

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.

крымский мост

крым

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тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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