https://crimea.ria.ru/20230922/leto-vozvraschaetsya-v-krym-prognoz-pogody-na-vykhodnye-1131598779.html

Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные

Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные

В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 32 градусов, что близко к рекордным показателям за всю историю метеонаблюдений. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T19:37

2023-09-22T19:37

2023-09-22T19:37

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

радио "спутник в крыму"

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119865256_0:71:1620:982_1920x0_80_0_0_0705167d70db69ac6e65c6998a6a3d4b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 32 градусов, что близко к рекордным показателям за всю историю метеонаблюдений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье станет еще теплее, осадков также не предвидится. В темное время суток столбики термометров покажут +13…18 градусов. А днем температура составит +27…32 градуса.На следующей неделе в Крыму также будет тепло и солнечно, лишь к выходным полуостров попадет под влияние циклона и местами пройдут дожди. Температура воздуха будет варьироваться от +23 до +28 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеКаким будет сентябрь в КрымуВозможны подтопления: на Сочи обрушатся ливни с градом и смерчи

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости, новости крыма