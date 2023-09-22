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Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные
Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные
В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 32 градусов, что близко к рекордным показателям за всю историю метеонаблюдений. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T19:37
2023-09-22T19:37
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 32 градусов, что близко к рекордным показателям за всю историю метеонаблюдений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье станет еще теплее, осадков также не предвидится. В темное время суток столбики термометров покажут +13…18 градусов. А днем температура составит +27…32 градуса.На следующей неделе в Крыму также будет тепло и солнечно, лишь к выходным полуостров попадет под влияние циклона и местами пройдут дожди. Температура воздуха будет варьироваться от +23 до +28 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеКаким будет сентябрь в КрымуВозможны подтопления: на Сочи обрушатся ливни с градом и смерчи
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Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные

ФОБОС: в Крыму на выходных до +32 градусов и без осадков

19:37 22.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Алушты
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до + 32 градусов, что близко к рекордным показателям за всю историю метеонаблюдений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу в Крыму малооблачно, осадки исключены. Ветер восточный 3-8 м/с. В ночные часы температура составит +11…16 градусов, в дневные часы воздух будет прогреваться до +27…30 градусов в Симферополе и до +31 градуса по полуострову", - рассказал он.
В воскресенье станет еще теплее, осадков также не предвидится. В темное время суток столбики термометров покажут +13…18 градусов. А днем температура составит +27…32 градуса.
"Эти показатели даже выше тех, которые по климатической норме должны быть в середине лета. Пройдем по касательной к абсолютным температурным рекордам, потому как рекорд для 23 сентября был установлен в 1937 году и составил 32 градуса тепла. Для 24 сентября – это +32,6 градуса, рекорд установлен в 2015 году", - проинформировал Тишковец.
На следующей неделе в Крыму также будет тепло и солнечно, лишь к выходным полуостров попадет под влияние циклона и местами пройдут дожди. Температура воздуха будет варьироваться от +23 до +28 градусов.
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