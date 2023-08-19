https://crimea.ria.ru/20230819/kakim-budet-sentyabr-v-krymu-1130821146.html

Каким будет сентябрь в Крыму

Каким будет сентябрь в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Каким будет сентябрь в Крыму

В сентябре среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полтора-два градуса выше нормы, прогнозируется дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T20:11

2023-08-19T20:11

2023-08-19T20:11

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. В сентябре среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полтора-два градуса выше нормы, прогнозируется дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Благодаря устойчивой теплой погоде в этом году в Крыму ожидается продолжительный бархатный сезон.Сейчас температура морской воды у берегов полуострова составляет +26…27 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареКогда спадет жара в КрымуВ Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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