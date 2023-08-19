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Каким будет сентябрь в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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Каким будет сентябрь в Крыму
Каким будет сентябрь в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Каким будет сентябрь в Крыму
В сентябре среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полтора-два градуса выше нормы, прогнозируется дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T20:11
2023-08-19T20:11
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. В сентябре среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полтора-два градуса выше нормы, прогнозируется дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Благодаря устойчивой теплой погоде в этом году в Крыму ожидается продолжительный бархатный сезон.Сейчас температура морской воды у берегов полуострова составляет +26…27 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареКогда спадет жара в КрымуВ Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность
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центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, отдых в крыму
Каким будет сентябрь в Крыму

ФОБОС: среднемесячная температура в сентябре в Крыму будет выше нормы на 2 градуса

20:11 19.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Крыму
Отдыхающие в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. В сентябре среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на полтора-два градуса выше нормы, прогнозируется дефицит осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Сентябрь будет достаточно благополучным с точки зрения метеоусловий. Температура на полуострове будет на 1,5-2 градуса выше положенной климатической нормы. А она для сентября составляет в ночные часы +12 градусов, днем до +24. По количеству осадков будет засушливо – недобор прогнозируется в 30-40%", – рассказал он.

Благодаря устойчивой теплой погоде в этом году в Крыму ожидается продолжительный бархатный сезон.

"С учетом теплой погоды и температуры воды, которая к тому моменту все равно будет более +20, я полагаю, что курортный сезон и купальный сезон будут пролонгированы как минимум до начала октября", – отметил Тишковец.

Сейчас температура морской воды у берегов полуострова составляет +26…27 градусов.
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Центр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымская погодаЕвгений ТишковецОтдых в Крыму
 
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