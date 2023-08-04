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Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре
Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре
В предстоящие выходные в Крыму прогнозируется до 38 градусов тепла, что близко к рекордным показателям августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T19:10
2023-08-04T19:10
погода
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евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму прогнозируется до 38 градусов тепла, что близко к рекордным показателям августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Эти значения близки к максимальным за всю историю наблюдений. Абсолютный максимум в Симферополе был зафиксирован в 2010 году – тогда температура поднялась до +39,5."И я считаю, что в предстоящие выходные в Крыму может случиться целая серия температурных рекордов для конкретного дня. Тот тепловой взрыв, который был в Сахаре, все же добирается до южных регионов России", - отметил специалист.На следующей неделе рост температуры прекратится, воздух в регионе в дневные часы будет прогреваться до +30…35 градусов, существенных осадков не предвидится.Читайте также на РИА Новости Крым:Дыхание Сахары: в Крым идет 40-градусная жараВ Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасностьКаким будет август в Крыму
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погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, крым
Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре

ФОБОС: Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре

19:10 04.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗакат
Закат - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму прогнозируется до 38 градусов тепла, что близко к рекордным показателям августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу на полуострове будет господствовать антициклон, осадков не предвидится. Будет много солнца, малооблачная и сухая погода. Это приведет к росту температуры. По ночам столбики термометров будут колебаться от +18 до +23, а днем – штурмовать 35-градусную отметку. В воскресенье +37 в Симферополе, по Крыму – до +38 градусов", - рассказал он.
Эти значения близки к максимальным за всю историю наблюдений. Абсолютный максимум в Симферополе был зафиксирован в 2010 году – тогда температура поднялась до +39,5.
"И я считаю, что в предстоящие выходные в Крыму может случиться целая серия температурных рекордов для конкретного дня. Тот тепловой взрыв, который был в Сахаре, все же добирается до южных регионов России", - отметил специалист.
На следующей неделе рост температуры прекратится, воздух в регионе в дневные часы будет прогреваться до +30…35 градусов, существенных осадков не предвидится.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецНовости КрымаКрым
 
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