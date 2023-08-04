https://crimea.ria.ru/20230804/krym-ozhidaet-rekordnaya-zhara-iz-za-teplovogo-vzryva-v-sakhare-1130533988.html

Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре

Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре

В предстоящие выходные в Крыму прогнозируется до 38 градусов тепла, что близко к рекордным показателям августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T19:10

2023-08-04T19:10

2023-08-04T19:10

погода

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму прогнозируется до 38 градусов тепла, что близко к рекордным показателям августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Эти значения близки к максимальным за всю историю наблюдений. Абсолютный максимум в Симферополе был зафиксирован в 2010 году – тогда температура поднялась до +39,5."И я считаю, что в предстоящие выходные в Крыму может случиться целая серия температурных рекордов для конкретного дня. Тот тепловой взрыв, который был в Сахаре, все же добирается до южных регионов России", - отметил специалист.На следующей неделе рост температуры прекратится, воздух в регионе в дневные часы будет прогреваться до +30…35 градусов, существенных осадков не предвидится.Читайте также на РИА Новости Крым:Дыхание Сахары: в Крым идет 40-градусная жараВ Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасностьКаким будет август в Крыму

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2023

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