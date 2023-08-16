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Когда спадет жара в Крыму - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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Когда спадет жара в Крыму
Когда спадет жара в Крыму - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Когда спадет жара в Крыму
В Крыму объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности из-за жары и длительного отсутствия осадков. Как рассказала РИА Новости Крым начальник регионального... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T13:21
2023-08-16T13:21
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крым
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
противопожарный режим
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности из-за жары и длительного отсутствия осадков. Как рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, высокие температуры сохранятся до конца августа, однако температурные рекорды пока не побиты.Жара не отступитПо ее словам, в связи с длительным отсутствием осадков и высокой температурой на полуострове объявлена чрезвычайная пожарная опасность, и в ближайшие две недели осадков не прогнозируется, поэтому пожарная опасность сохранится.Штормовое предупреждениеКак сообщает пресс-служба МЧС по республике, штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью, пока официально объявлено в западных, южных и восточных районах Крыма на период с 17 по 20 августа.В этой связи в лесах и экосистемах запрещено разводить костры и проводить любые работы с открытым огнем. Также крымчан просят не жечь листву, сухую траву и бытовые отходы, при этом владельцы домов и садоводы должны очистить участки от сухостоя и горючего мусора."Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Обращаем внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - напомнили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухо и жарко: погода в Крыму в средуКаким будет бархатный сезон в Крыму – ФОБОСВ Крым придет рекордная жара - прогноз от ФОБОС на неделю
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крымская погода, погода в крыму, новости крыма, крым, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, противопожарный режим, штормовое предупреждение
Когда спадет жара в Крыму

В Крыму до конца августа сохранится жаркая погода

13:21 16.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкульптура отдыхающего Геракла на набережной в Евпатории
Скульптура отдыхающего Геракла на набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности из-за жары и длительного отсутствия осадков. Как рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, высокие температуры сохранятся до конца августа, однако температурные рекорды пока не побиты.

Жара не отступит

"Температурный рекорд по жаре в Крыму - это +40 градусов и выше. Таких температур в этом году у нас не было и не будет. Второй рекорд - когда рост среднесуточной температуры воздуха в течение пяти дней семь градусов и выше. Сейчас рост до 3,5 градусов. Однако вторая половина июля и первая половина августа в Крыму - традиционно самое жаркое время. Пока похолодания не будет. Предварительно, такая же температура воздуха продержится до 27 августа с максимальным значением до 35 градусов", - рассказала Любецкая.
По ее словам, в связи с длительным отсутствием осадков и высокой температурой на полуострове объявлена чрезвычайная пожарная опасность, и в ближайшие две недели осадков не прогнозируется, поэтому пожарная опасность сохранится.

Штормовое предупреждение

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью, пока официально объявлено в западных, южных и восточных районах Крыма на период с 17 по 20 августа.
В этой связи в лесах и экосистемах запрещено разводить костры и проводить любые работы с открытым огнем. Также крымчан просят не жечь листву, сухую траву и бытовые отходы, при этом владельцы домов и садоводы должны очистить участки от сухостоя и горючего мусора.
"Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Обращаем внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - напомнили в МЧС.
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