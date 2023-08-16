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Когда спадет жара в Крыму

Когда спадет жара в Крыму - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Когда спадет жара в Крыму

В Крыму объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности из-за жары и длительного отсутствия осадков. Как рассказала РИА Новости Крым начальник регионального... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T13:21

2023-08-16T13:21

2023-08-16T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности из-за жары и длительного отсутствия осадков. Как рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, высокие температуры сохранятся до конца августа, однако температурные рекорды пока не побиты.Жара не отступитПо ее словам, в связи с длительным отсутствием осадков и высокой температурой на полуострове объявлена чрезвычайная пожарная опасность, и в ближайшие две недели осадков не прогнозируется, поэтому пожарная опасность сохранится.Штормовое предупреждениеКак сообщает пресс-служба МЧС по республике, штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью, пока официально объявлено в западных, южных и восточных районах Крыма на период с 17 по 20 августа.В этой связи в лесах и экосистемах запрещено разводить костры и проводить любые работы с открытым огнем. Также крымчан просят не жечь листву, сухую траву и бытовые отходы, при этом владельцы домов и садоводы должны очистить участки от сухостоя и горючего мусора."Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Обращаем внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - напомнили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухо и жарко: погода в Крыму в средуКаким будет бархатный сезон в Крыму – ФОБОСВ Крым придет рекордная жара - прогноз от ФОБОС на неделю

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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