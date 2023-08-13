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В Крым придет рекордная жара - прогноз от ФОБОС на неделю
В Крым придет рекордная жара - прогноз от ФОБОС на неделю - РИА Новости Крым, 13.08.2023
В Крым придет рекордная жара - прогноз от ФОБОС на неделю
Температура воздуха в Крыму с середины недели превысит +32 градуса и приблизится к рекордным показателям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T18:10
2023-08-13T18:10
2023-08-13T18:10
погода
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
новости крыма
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Температура воздуха в Крыму с середины недели превысит +32 градуса и приблизится к рекордным показателям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.С понедельника в Крыму будет усиливаться влияние антициклона. При этом воздушные потоки будут ориентированы таким образом, что начнут поставлять на полуостров раскаленный воздух с Малой Азии.Ближе к середине недели температура вырастет еще больше. В среду +30…+35 градусов, ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывами до 17 м/с. Волнение на море."С 17 августа и до конца недели столбики термометров будут приближаться к рекордным значениям за всю историю метеорических измерений для этих дней. Поскольку на фоне малооблачной солнечной, но ветреной погоды, дневная температура будет повышаться до +31…+36 градусов в четверг, +32…+37 градусов в пятницу", – продолжил эксперт и добавил, что в выходные температура сохранится примерно на таком же уровне.Ведущий специалист центра погоды ФОБОС отметил, что во вторую половину недели температурные отметки в Крыму вплотную подойдут к зарегистрированным температурным максимумам.6 августа на полуострове было зафиксировано 38,6 градусов жары, было объявлено штормовое предупреждение. Такая погода является аномально жаркой, но все же абсолютный максимум, зафиксированный за всю историю метеонаблюдений в регионе, не был перекрыт. Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август в КрымуКак не перегреться в жаруКак жара может спровоцировать ДТП
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погода, евгений тишковец, центр погоды "фобос", новости крыма, крым, крымская погода
В Крым придет рекордная жара - прогноз от ФОБОС на неделю
ФОБОС: Крым приблизится к рекордным за историю температурным отметкам
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым.
Температура воздуха в Крыму с середины недели превысит +32 градуса и приблизится к рекордным показателям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
С понедельника в Крыму будет усиливаться влияние антициклона. При этом воздушные потоки будут ориентированы таким образом, что начнут поставлять на полуостров раскаленный воздух с Малой Азии.
"В понедельник ночью +16…+21, днем +30…+35 градусов. Переменная облачность, без осадков, порывистый северо-восточный ветер до 4-9 м/с. Во вторник температура воздуха относительно не изменится, северо-восточный ветер 5-10 м/с, при этом порывы ветра усилятся до 15 м/с в силу соприкосновения циклона и антициклона", – сказал Тишковец.
Ближе к середине недели температура вырастет еще больше. В среду +30…+35 градусов, ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывами до 17 м/с. Волнение на море.
"С 17 августа и до конца недели столбики термометров будут приближаться к рекордным значениям за всю историю метеорических измерений для этих дней. Поскольку на фоне малооблачной солнечной, но ветреной погоды, дневная температура будет повышаться до +31…+36 градусов в четверг, +32…+37 градусов в пятницу", – продолжил эксперт и добавил, что в выходные температура сохранится примерно на таком же уровне.
Ведущий специалист центра погоды ФОБОС отметил, что во вторую половину недели температурные отметки в Крыму вплотную подойдут к зарегистрированным температурным максимумам.
"Рекорд для 17 августа был зарегистрирован в 1957 году – это +35 градусов, для 18 августа +38,9 градусов (2005 год), для 19 августа +34,9 градуса (1946 год), для 20 августа +35,3 градуса (1999 год)", – уточнил Тишковец.
6 августа на полуострове было зафиксировано 38,6 градусов жары, было объявлено штормовое предупреждение
. Такая погода является аномально жаркой, но все же абсолютный максимум, зафиксированный за всю историю метеонаблюдений в регионе, не был перекрыт.
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