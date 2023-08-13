https://crimea.ria.ru/20230813/v-krym-pridet-rekordnaya-zhara---prognoz-ot-fobos-na-nedelyu-1130694879.html

В Крым придет рекордная жара - прогноз от ФОБОС на неделю

В Крым придет рекордная жара - прогноз от ФОБОС на неделю - РИА Новости Крым, 13.08.2023

В Крым придет рекордная жара - прогноз от ФОБОС на неделю

Температура воздуха в Крыму с середины недели превысит +32 градуса и приблизится к рекордным показателям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T18:10

2023-08-13T18:10

2023-08-13T18:10

погода

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

новости крыма

крым

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Температура воздуха в Крыму с середины недели превысит +32 градуса и приблизится к рекордным показателям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.С понедельника в Крыму будет усиливаться влияние антициклона. При этом воздушные потоки будут ориентированы таким образом, что начнут поставлять на полуостров раскаленный воздух с Малой Азии.Ближе к середине недели температура вырастет еще больше. В среду +30…+35 градусов, ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывами до 17 м/с. Волнение на море."С 17 августа и до конца недели столбики термометров будут приближаться к рекордным значениям за всю историю метеорических измерений для этих дней. Поскольку на фоне малооблачной солнечной, но ветреной погоды, дневная температура будет повышаться до +31…+36 градусов в четверг, +32…+37 градусов в пятницу", – продолжил эксперт и добавил, что в выходные температура сохранится примерно на таком же уровне.Ведущий специалист центра погоды ФОБОС отметил, что во вторую половину недели температурные отметки в Крыму вплотную подойдут к зарегистрированным температурным максимумам.6 августа на полуострове было зафиксировано 38,6 градусов жары, было объявлено штормовое предупреждение. Такая погода является аномально жаркой, но все же абсолютный максимум, зафиксированный за всю историю метеонаблюдений в регионе, не был перекрыт. Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август в КрымуКак не перегреться в жаруКак жара может спровоцировать ДТП

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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