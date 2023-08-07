https://crimea.ria.ru/20230807/kak-ne-peregretsya-v-zharu-1130591604.html

Как не перегреться в жару

Как не перегреться в жару - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Как не перегреться в жару

Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T21:27

2023-08-07T21:27

2023-08-07T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице только в период до 10 часов или после 18:00. Об этом в комментарии РИА Новости Крым напомнил главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.Жалобы на перегрев летом бывают частоТак, в минувшее воскресенье, когда на полуострове было зафиксировано почти 39 градусов жары, участились случаи обращения с жалобами на "перегрев", "солнечный удар" и обострение хронических заболеваний на фоне аномально жаркой погоды: в среднем, почти на две сотни вызовов за эти сутки было больше.По данным ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", за 6 августа в службу скорой медицинской помощи Крыма поступило восемь вызовов с поводом "перегревание", а также 540 вызовов по поводу обострения хронических заболеваний (гипертоническая болезнь ишемическая болезнь сердца, мигрень, вегето-сосудистая дистония) анамнестически на фоне общего перегревания", - сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе регионального минздрава.При этом, еще накануне, когда температурные показатели не были приближены к аномальным, в службу скорой медицинской помощи Крыма поступил всего один вызов с поводом "солнечный удар" и 350 вызовов по поводу обострения хронических заболеваний на фоне общего перегревания.Как уберечься от жары"Повышение температуры окружающей среды выше комфортной – это уже стресс для организма. А если человек находится на жаре, да еще и выполняет какую-то физическую нагрузку, то вероятность возникновения проблем со здоровьем возрастает кратно. Особенно на жаре может резко ухудшиться самочувствие тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказал Владимир Мещеряков.По его словам, в такую жаркую погоду особенно важно планировать свою деятельность заранее. Людям, которые страдают хроническими заболеваниями, лучше всего и вовсе воздержаться от вылазок на улицу днем.В случае, если выхода на улицу не избежать, то нужно выбирать "правильную" одежду."Одежда должна быть просторной, из натуральных, преимущественно хлопчатобумажных тканей, она должна быть хорошо вентилируема воздухом, чтобы теплообмен был максимальным и тело хорошо проветривалось", - объяснил доктор.На отрытых участках местности, где нет тени, необходимо находиться в головном уборе, например, широкополой шляпе. Обязательное условие: головной убор должен быть хорошо провертываемым, из натуральных тканей."В жаркую погоду нередко ухудшение самочувствия может быть при сердечно-сосудистой недостаточности или при заболевании почек, когда не рекомендовано пить много жидкости. В этом случае жару обязательно следует переждать в помещении, где температура воздуха близка к комфортной, где есть возможность проветрить", - рекомендует Мещеряков.Также он отметил, что работа в помещениях с кондиционером летом является идеальным вариантом.Дети тоже в зоне рискаВ жаркую погоду также необходимо с осторожностью передвигаться по улице с маленькими детьми, особенно дошкольного возраста. "На солнце они могут перегреться, и ухудшение здоровье наступает быстрее, чем у взрослых"."На прогулку с детьми нужно брать с собой воду, обязательны головные уборы. Гулять лучше всего в тени", - напомнил Мещеряков.Тем, кто на отдыхе, доктор рекомендовал находиться на пляже до 10 утра и после 18 вечера, а в промежутке быть в помещении, где есть возможность охладить воздух хотя бы до +24…+26 градусов, хотя оптимальной считается температура +22…+25 градусов.По его словам, даже если на улице + 33, достаточно, если кондиционер будет выставлен на +26 градусов.Как питаться в жаркую погоду"В такую жаркую погоду нужно принимать достаточное количество жидкости, но это не значит, что нельзя пить больше или меньше. Главное, чтобы не было жажды. Важно, чтобы потоотделение было нормальным, и кожа охлаждалось", - напомнил Мещеряков.Когда на улице стоит изнуряющая жара, то в рационе должно быть больше овощей, фруктов и ягод, которые содержат максимальное количество как жидкости, так и микроэлементов.Помимо того, нужно помнить, что продукты, особенно скоропортящиеся, категорически нельзя хранить на жаре и брать с собой на пляж. Это поможет уберечься от пищевых отравлений и кишечных инфекций, отметил собеседник.По прогнозам центра погоды "ФОБОС", в августе среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус-полтора выше нормы, местами возможен незначительный переизбыток осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик жары позади: прогноз погоды на неделю в КрымуКрым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареКаким будет август в Крыму

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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