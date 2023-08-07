Рейтинг@Mail.ru
Как не перегреться в жару - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230807/kak-ne-peregretsya-v-zharu-1130591604.html
Как не перегреться в жару
Как не перегреться в жару - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Как не перегреться в жару
Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T21:27
2023-08-07T21:27
совет эксперта
владимир мещеряков
здоровье
минздрав крыма
общество
крымская погода
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849992_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c91bcb321ebf6ed23e79355cf58738ef.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице только в период до 10 часов или после 18:00. Об этом в комментарии РИА Новости Крым напомнил главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.Жалобы на перегрев летом бывают частоТак, в минувшее воскресенье, когда на полуострове было зафиксировано почти 39 градусов жары, участились случаи обращения с жалобами на "перегрев", "солнечный удар" и обострение хронических заболеваний на фоне аномально жаркой погоды: в среднем, почти на две сотни вызовов за эти сутки было больше.По данным ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", за 6 августа в службу скорой медицинской помощи Крыма поступило восемь вызовов с поводом "перегревание", а также 540 вызовов по поводу обострения хронических заболеваний (гипертоническая болезнь ишемическая болезнь сердца, мигрень, вегето-сосудистая дистония) анамнестически на фоне общего перегревания", - сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе регионального минздрава.При этом, еще накануне, когда температурные показатели не были приближены к аномальным, в службу скорой медицинской помощи Крыма поступил всего один вызов с поводом "солнечный удар" и 350 вызовов по поводу обострения хронических заболеваний на фоне общего перегревания.Как уберечься от жары"Повышение температуры окружающей среды выше комфортной – это уже стресс для организма. А если человек находится на жаре, да еще и выполняет какую-то физическую нагрузку, то вероятность возникновения проблем со здоровьем возрастает кратно. Особенно на жаре может резко ухудшиться самочувствие тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказал Владимир Мещеряков.По его словам, в такую жаркую погоду особенно важно планировать свою деятельность заранее. Людям, которые страдают хроническими заболеваниями, лучше всего и вовсе воздержаться от вылазок на улицу днем.В случае, если выхода на улицу не избежать, то нужно выбирать "правильную" одежду."Одежда должна быть просторной, из натуральных, преимущественно хлопчатобумажных тканей, она должна быть хорошо вентилируема воздухом, чтобы теплообмен был максимальным и тело хорошо проветривалось", - объяснил доктор.На отрытых участках местности, где нет тени, необходимо находиться в головном уборе, например, широкополой шляпе. Обязательное условие: головной убор должен быть хорошо провертываемым, из натуральных тканей."В жаркую погоду нередко ухудшение самочувствия может быть при сердечно-сосудистой недостаточности или при заболевании почек, когда не рекомендовано пить много жидкости. В этом случае жару обязательно следует переждать в помещении, где температура воздуха близка к комфортной, где есть возможность проветрить", - рекомендует Мещеряков.Также он отметил, что работа в помещениях с кондиционером летом является идеальным вариантом.Дети тоже в зоне рискаВ жаркую погоду также необходимо с осторожностью передвигаться по улице с маленькими детьми, особенно дошкольного возраста. "На солнце они могут перегреться, и ухудшение здоровье наступает быстрее, чем у взрослых"."На прогулку с детьми нужно брать с собой воду, обязательны головные уборы. Гулять лучше всего в тени", - напомнил Мещеряков.Тем, кто на отдыхе, доктор рекомендовал находиться на пляже до 10 утра и после 18 вечера, а в промежутке быть в помещении, где есть возможность охладить воздух хотя бы до +24…+26 градусов, хотя оптимальной считается температура +22…+25 градусов.По его словам, даже если на улице + 33, достаточно, если кондиционер будет выставлен на +26 градусов.Как питаться в жаркую погоду"В такую жаркую погоду нужно принимать достаточное количество жидкости, но это не значит, что нельзя пить больше или меньше. Главное, чтобы не было жажды. Важно, чтобы потоотделение было нормальным, и кожа охлаждалось", - напомнил Мещеряков.Когда на улице стоит изнуряющая жара, то в рационе должно быть больше овощей, фруктов и ягод, которые содержат максимальное количество как жидкости, так и микроэлементов.Помимо того, нужно помнить, что продукты, особенно скоропортящиеся, категорически нельзя хранить на жаре и брать с собой на пляж. Это поможет уберечься от пищевых отравлений и кишечных инфекций, отметил собеседник.По прогнозам центра погоды "ФОБОС", в августе среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус-полтора выше нормы, местами возможен незначительный переизбыток осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик жары позади: прогноз погоды на неделю в КрымуКрым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареКаким будет август в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849992_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_81a8a424b5a7a4c864cb822707b1af53.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, владимир мещеряков, здоровье, минздрав крыма, общество, крымская погода, здравоохранение в крыму и севастополе
Как не перегреться в жару

В жару людям с хроническими заболеваниями не стоит находиться на улице с 10 до 18 часов

21:27 07.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице только в период до 10 часов или после 18:00. Об этом в комментарии РИА Новости Крым напомнил главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.

Жалобы на перегрев летом бывают часто

Так, в минувшее воскресенье, когда на полуострове было зафиксировано почти 39 градусов жары, участились случаи обращения с жалобами на "перегрев", "солнечный удар" и обострение хронических заболеваний на фоне аномально жаркой погоды: в среднем, почти на две сотни вызовов за эти сутки было больше.
По данным ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", за 6 августа в службу скорой медицинской помощи Крыма поступило восемь вызовов с поводом "перегревание", а также 540 вызовов по поводу обострения хронических заболеваний (гипертоническая болезнь ишемическая болезнь сердца, мигрень, вегето-сосудистая дистония) анамнестически на фоне общего перегревания", - сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе регионального минздрава.
При этом, еще накануне, когда температурные показатели не были приближены к аномальным, в службу скорой медицинской помощи Крыма поступил всего один вызов с поводом "солнечный удар" и 350 вызовов по поводу обострения хронических заболеваний на фоне общего перегревания.

Как уберечься от жары

"Повышение температуры окружающей среды выше комфортной – это уже стресс для организма. А если человек находится на жаре, да еще и выполняет какую-то физическую нагрузку, то вероятность возникновения проблем со здоровьем возрастает кратно. Особенно на жаре может резко ухудшиться самочувствие тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказал Владимир Мещеряков.
По его словам, в такую жаркую погоду особенно важно планировать свою деятельность заранее. Людям, которые страдают хроническими заболеваниями, лучше всего и вовсе воздержаться от вылазок на улицу днем.
"Самое жаркое время суток - с 10 утра и до 18 часов, и в это жаркое время, когда температура воздуха превышает 30 градусов Цельсия, желательно ограничить передвижение на открытом воздухе", - напомнил он.
В случае, если выхода на улицу не избежать, то нужно выбирать "правильную" одежду.
"Одежда должна быть просторной, из натуральных, преимущественно хлопчатобумажных тканей, она должна быть хорошо вентилируема воздухом, чтобы теплообмен был максимальным и тело хорошо проветривалось", - объяснил доктор.
На отрытых участках местности, где нет тени, необходимо находиться в головном уборе, например, широкополой шляпе. Обязательное условие: головной убор должен быть хорошо провертываемым, из натуральных тканей.
"Если у человека есть проблемы со здоровьем, то ему необходимо предусмотреть средства экстренной помощи на случай ухудшения состояния на такой жаркой погоде", - советует специалист. Так, если у человека астма, рядом всегда доложен находиться ингалятор. А на случай приступа стенокардии необходимо иметь при себе таблетки нитросорбита.
"В жаркую погоду нередко ухудшение самочувствия может быть при сердечно-сосудистой недостаточности или при заболевании почек, когда не рекомендовано пить много жидкости. В этом случае жару обязательно следует переждать в помещении, где температура воздуха близка к комфортной, где есть возможность проветрить", - рекомендует Мещеряков.
Также он отметил, что работа в помещениях с кондиционером летом является идеальным вариантом.

Дети тоже в зоне риска

В жаркую погоду также необходимо с осторожностью передвигаться по улице с маленькими детьми, особенно дошкольного возраста. "На солнце они могут перегреться, и ухудшение здоровье наступает быстрее, чем у взрослых".
"На прогулку с детьми нужно брать с собой воду, обязательны головные уборы. Гулять лучше всего в тени", - напомнил Мещеряков.
Тем, кто на отдыхе, доктор рекомендовал находиться на пляже до 10 утра и после 18 вечера, а в промежутке быть в помещении, где есть возможность охладить воздух хотя бы до +24…+26 градусов, хотя оптимальной считается температура +22…+25 градусов.
По его словам, даже если на улице + 33, достаточно, если кондиционер будет выставлен на +26 градусов.

Как питаться в жаркую погоду

"В такую жаркую погоду нужно принимать достаточное количество жидкости, но это не значит, что нельзя пить больше или меньше. Главное, чтобы не было жажды. Важно, чтобы потоотделение было нормальным, и кожа охлаждалось", - напомнил Мещеряков.
Когда на улице стоит изнуряющая жара, то в рационе должно быть больше овощей, фруктов и ягод, которые содержат максимальное количество как жидкости, так и микроэлементов.
Помимо того, нужно помнить, что продукты, особенно скоропортящиеся, категорически нельзя хранить на жаре и брать с собой на пляж. Это поможет уберечься от пищевых отравлений и кишечных инфекций, отметил собеседник.
По прогнозам центра погоды "ФОБОС", в августе среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус-полтора выше нормы, местами возможен незначительный переизбыток осадков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пик жары позади: прогноз погоды на неделю в Крыму
Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре
Каким будет август в Крыму
Совет экспертаВладимир МещеряковЗдоровьеМинздрав КрымаОбществоКрымская погодаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:49В Севастополе осудили еще троих вандалов за порчу Таврической лестницы
21:27Как не перегреться в жару
21:11Крымский мост: со стороны Тамани выросла очередь
21:03Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива
20:48Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков
20:22Миру грозит новая пандемия
19:47Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
19:40Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ
19:13Стрельба в Севастополе: власти назвали причину
19:02Когда российские авиакомпании "пересядут" на отечественные самолеты
18:38Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер понедельника
18:27Машков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураган
18:04Взрыв в турецком порту Дериндже: что известно
17:49Наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи
17:22Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят
17:03Смертельное ДТП на трассе Симферополь-Джанкой: двое погибли и двое ранены
16:52Потери ВСУ за сутки превысили 500 боевиков и три десятка единиц техники
16:17Теракт предотвращен на детской площадке в Новой Каховке
16:03Страшное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб
15:42Как в Крыму готовятся к началу отопительного сезона
Лента новостейМолния