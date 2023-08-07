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Жара в Крыму: был ли побит рекорд

Жара в Крыму: был ли побит рекорд - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Жара в Крыму: был ли побит рекорд

В минувшее воскресенье на полуострове было зафиксировано 38,6 градусов жары, было объявлено штормовое предупреждение. Такая погода является аномально жаркой, но РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T13:39

2023-08-07T13:39

2023-08-07T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В минувшее воскресенье на полуострове было зафиксировано 38,6 градусов жары, было объявлено штормовое предупреждение. Такая погода является аномально жаркой, но все же абсолютный максимум, зафиксированный за всю историю метеонаблюдений в регионе, не был перекрыт. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Аномально жаркий деньПо ее словам, накануне столбики термометров в разных регионах полуострова показывали не больше +38,6, а в Симферополе "было всего лишь" +37,8 градуса.Ранее крымские спасатели в целях безопасности рекомендовали крымчанам и гостям полуострова соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: сократить пребывание на открытом воздухе, стараться находиться в тени, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, пить больше воды и исключить алкоголь, поддерживать в доме прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки и принимать по возможности прохладный душ или ванну.Чего ждать от погоды в КрымуВ ближайшие несколько дней рост температуры прекратится, воздух в дневные часы будет прогреваться до +28…33 градусов, ближе к концу рабочей недели ожидаются дожди.Кроме того, согласно прогнозам, 10 и 11 августа также ожидается прохождение холодного фронтального раздела и сильные дожди. Но температура воздуха сильно не понизится, и составит +26…+31, уточнила начальник регионального гидрометцентра.По прогнозам центра погоды "ФОБОС", в августе среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус-полтора выше нормы, местами возможен незначительный переизбыток осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик жары позади: прогноз погоды на неделю в КрымуКрым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареКаким будет август в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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