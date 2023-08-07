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Жара в Крыму: был ли побит рекорд - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Жара в Крыму: был ли побит рекорд
Жара в Крыму: был ли побит рекорд - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Жара в Крыму: был ли побит рекорд
В минувшее воскресенье на полуострове было зафиксировано 38,6 градусов жары, было объявлено штормовое предупреждение. Такая погода является аномально жаркой, но РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T13:39
2023-08-07T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В минувшее воскресенье на полуострове было зафиксировано 38,6 градусов жары, было объявлено штормовое предупреждение. Такая погода является аномально жаркой, но все же абсолютный максимум, зафиксированный за всю историю метеонаблюдений в регионе, не был перекрыт. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Аномально жаркий деньПо ее словам, накануне столбики термометров в разных регионах полуострова показывали не больше +38,6, а в Симферополе "было всего лишь" +37,8 градуса.Ранее крымские спасатели в целях безопасности рекомендовали крымчанам и гостям полуострова соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: сократить пребывание на открытом воздухе, стараться находиться в тени, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, пить больше воды и исключить алкоголь, поддерживать в доме прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки и принимать по возможности прохладный душ или ванну.Чего ждать от погоды в КрымуВ ближайшие несколько дней рост температуры прекратится, воздух в дневные часы будет прогреваться до +28…33 градусов, ближе к концу рабочей недели ожидаются дожди.Кроме того, согласно прогнозам, 10 и 11 августа также ожидается прохождение холодного фронтального раздела и сильные дожди. Но температура воздуха сильно не понизится, и составит +26…+31, уточнила начальник регионального гидрометцентра.По прогнозам центра погоды "ФОБОС", в августе среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус-полтора выше нормы, местами возможен незначительный переизбыток осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик жары позади: прогноз погоды на неделю в КрымуКрым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареКаким будет август в Крыму
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крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, общество, новости крыма
Жара в Крыму: был ли побит рекорд

В Крыму на выходных зафиксировали 38,6 градусов тепла: до рекорда не дотянуло

13:39 07.08.2023 (обновлено: 14:10 07.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В минувшее воскресенье на полуострове было зафиксировано 38,6 градусов жары, было объявлено штормовое предупреждение. Такая погода является аномально жаркой, но все же абсолютный максимум, зафиксированный за всю историю метеонаблюдений в регионе, не был перекрыт. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Аномально жаркий день

"Да, в воскресенье, 6 августа, в Крыму среднесуточная температура была выше средней многолетней температуры на 8,5 градусов. Однако абсолютный максимум не был перекрыт. Вчерашний день относится к дням с аномально жаркой погодой, но абсолютный максимум за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1916 года, не был перекрыт. Абсолютный максимум был в 2010 году, когда в Крыму было 38,9 градусов выше нуля", - прокомментировала Любецкая.
По ее словам, накануне столбики термометров в разных регионах полуострова показывали не больше +38,6, а в Симферополе "было всего лишь" +37,8 градуса.
Ранее крымские спасатели в целях безопасности рекомендовали крымчанам и гостям полуострова соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: сократить пребывание на открытом воздухе, стараться находиться в тени, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, пить больше воды и исключить алкоголь, поддерживать в доме прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки и принимать по возможности прохладный душ или ванну.

Чего ждать от погоды в Крыму

В ближайшие несколько дней рост температуры прекратится, воздух в дневные часы будет прогреваться до +28…33 градусов, ближе к концу рабочей недели ожидаются дожди.

"В ночь с 6 на 7 августа прошел холодный фронтальный раздел, поэтому уже днем 8 августа ожидается +28…+33 градуса", - рассказала Любецкая.

Кроме того, согласно прогнозам, 10 и 11 августа также ожидается прохождение холодного фронтального раздела и сильные дожди. Но температура воздуха сильно не понизится, и составит +26…+31, уточнила начальник регионального гидрометцентра.
По прогнозам центра погоды "ФОБОС", в августе среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус-полтора выше нормы, местами возможен незначительный переизбыток осадков.
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