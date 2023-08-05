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40 градусов в Крыму: МЧС объявила штормовое предупреждение из-за жары
40 градусов в Крыму: МЧС объявила штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости Крым, 05.08.2023
40 градусов в Крыму: МЧС объявила штормовое предупреждение из-за жары
В Крыму днем в воскресенье, 6 августа, ожидается жара до 40 градусов. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T14:09
2023-08-05T14:09
2023-08-05T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму днем в воскресенье, 6 августа, ожидается жара до 40 градусов. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. МЧС объявили штормовое предупреждение.В МЧС по республике объявили штормовое предупреждение. В целях безопасности спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова соблюдать меры предосторожности: сократить пребывание на открытом воздухе, стараться находиться в тени, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, пить больше воды и исключить алкоголь, поддерживать в доме прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки и принимать по возможности прохладный душ или ванну.По информации специалистов, высокая пожарная опасность в Крыму сохранится до 7 августа.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что причина сильнейшей жары на полуострове – тепловой взрыв в Сахаре. Предупреждение об этом было еще в конце июля. Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август в Крыму Град размером с яйцо: непогода обрушилась на Кубань
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40 градусов в Крыму: МЧС объявила штормовое предупреждение из-за жары
В Крыму 40-градусная жара весь день 6 августа – МЧС объявили штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму днем в воскресенье, 6 августа, ожидается жара до 40 градусов. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. МЧС объявили штормовое предупреждение.
"Днем 6 августа в степных и предгорных районах Крыма ожидается сильная жара. Температура воздуха составит 38–40 градусов", – говорится в сообщении Крымского гидрометцентра.
В МЧС по республике объявили штормовое предупреждение. В целях безопасности спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова соблюдать меры предосторожности: сократить пребывание на открытом воздухе, стараться находиться в тени, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, пить больше воды и исключить алкоголь, поддерживать в доме прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки и принимать по возможности прохладный душ или ванну.
По информации специалистов, высокая пожарная опасность в Крыму сохранится до 7 августа.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил
, что причина сильнейшей жары на полуострове – тепловой взрыв в Сахаре. Предупреждение об этом было
еще в конце июля.
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