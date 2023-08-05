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40 градусов в Крыму: МЧС объявила штормовое предупреждение из-за жары

40 градусов в Крыму: МЧС объявила штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости Крым, 05.08.2023

40 градусов в Крыму: МЧС объявила штормовое предупреждение из-за жары

В Крыму днем в воскресенье, 6 августа, ожидается жара до 40 градусов. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T14:09

2023-08-05T14:09

2023-08-05T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму днем в воскресенье, 6 августа, ожидается жара до 40 градусов. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. МЧС объявили штормовое предупреждение.В МЧС по республике объявили штормовое предупреждение. В целях безопасности спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова соблюдать меры предосторожности: сократить пребывание на открытом воздухе, стараться находиться в тени, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, пить больше воды и исключить алкоголь, поддерживать в доме прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки и принимать по возможности прохладный душ или ванну.По информации специалистов, высокая пожарная опасность в Крыму сохранится до 7 августа.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что причина сильнейшей жары на полуострове – тепловой взрыв в Сахаре. Предупреждение об этом было еще в конце июля. Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август в Крыму Град размером с яйцо: непогода обрушилась на Кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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