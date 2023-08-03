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Град размером с яйцо: непогода обрушилась на Кубань - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Град размером с яйцо: непогода обрушилась на Кубань
Град размером с яйцо: непогода обрушилась на Кубань - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Град размером с яйцо: непогода обрушилась на Кубань
Крупный град обрушился в четверг днем на Краснодарский край, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T17:24
2023-08-03T17:24
краснодар
погода
краснодарский край
штормовое предупреждение
град
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Крупный град обрушился в четверг днем на Краснодарский край, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщают "Кубанские новости".Сильный град, размером от горошины до перепелиного яйцо, наблюдали жители Краснодара. Причем, непогода затронула не весь город, а только некоторые его районы. Первым удар принял Прикубанский округ - район улицы Кирилла Россинского. Его жители делятся в соцсетях фото и видео разгула стихии.О крупном граде сообщили и жители Апшеронского района. По их информации, размеры льдинок достигали размеров куриного яйца.На Кубани до конца дня действует штормовое предупреждение. По данным краевого управления МЧС России, местами ожидаются ливень с грозой, град и шквалистый ветер до 23 м/с. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности и при ухудшении погоды ограничить выход из зданий.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни и град с грозой: на Кубань обрушится непогодаКакие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниНа Кубани смыло пешеходный мост
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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краснодар, погода, краснодарский край, штормовое предупреждение, град, безопасность, новости
Град размером с яйцо: непогода обрушилась на Кубань

Крупный град размером с яйцо накрыл Краснодарский край - СМИ

17:24 03.08.2023
 
© t.me/typodarКрупный град выпал в Краснодаре
Крупный град выпал в Краснодаре
© t.me/typodar
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Крупный град обрушился в четверг днем на Краснодарский край, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщают "Кубанские новости".
Сильный град, размером от горошины до перепелиного яйцо, наблюдали жители Краснодара. Причем, непогода затронула не весь город, а только некоторые его районы. Первым удар принял Прикубанский округ - район улицы Кирилла Россинского. Его жители делятся в соцсетях фото и видео разгула стихии.
О крупном граде сообщили и жители Апшеронского района. По их информации, размеры льдинок достигали размеров куриного яйца.
© t.me/typodarКрупный град выпал в Краснодаре
Крупный град выпал в Краснодаре
© t.me/typodar
Крупный град выпал в Краснодаре
На Кубани до конца дня действует штормовое предупреждение. По данным краевого управления МЧС России, местами ожидаются ливень с грозой, град и шквалистый ветер до 23 м/с. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности и при ухудшении погоды ограничить выход из зданий.
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КраснодарПогодаКраснодарский крайШтормовое предупреждениеГрадБезопасностьНовости
 
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