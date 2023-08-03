https://crimea.ria.ru/20230803/grad-razmerom-s-yaytso-nepogoda-obrushilas-na-kuban-1130519063.html

Град размером с яйцо: непогода обрушилась на Кубань

Град размером с яйцо: непогода обрушилась на Кубань - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Град размером с яйцо: непогода обрушилась на Кубань

Крупный град обрушился в четверг днем на Краснодарский край, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T17:24

2023-08-03T17:24

2023-08-03T17:24

краснодар

погода

краснодарский край

штормовое предупреждение

град

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Крупный град обрушился в четверг днем на Краснодарский край, действует штормовое предупреждение. Об этом сообщают "Кубанские новости".Сильный град, размером от горошины до перепелиного яйцо, наблюдали жители Краснодара. Причем, непогода затронула не весь город, а только некоторые его районы. Первым удар принял Прикубанский округ - район улицы Кирилла Россинского. Его жители делятся в соцсетях фото и видео разгула стихии.О крупном граде сообщили и жители Апшеронского района. По их информации, размеры льдинок достигали размеров куриного яйца.На Кубани до конца дня действует штормовое предупреждение. По данным краевого управления МЧС России, местами ожидаются ливень с грозой, град и шквалистый ветер до 23 м/с. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности и при ухудшении погоды ограничить выход из зданий.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни и град с грозой: на Кубань обрушится непогодаКакие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниНа Кубани смыло пешеходный мост

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краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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