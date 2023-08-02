https://crimea.ria.ru/20230802/livni-i-grad-s-grozoy-na-kuban-obrushitsya-nepogoda-1130499837.html

Ливни и град с грозой: на Кубань обрушится непогода

Ливни и град с грозой: на Кубань обрушится непогода - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Ливни и град с грозой: на Кубань обрушится непогода

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае до 3 августа включительно – на сутки регион накроют ливни с градом и грозой, есть риск поднятия уровня... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T21:03

2023-08-02T21:03

2023-08-02T21:03

краснодарский край

погода

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае до 3 августа включительно – на сутки регион накроют ливни с градом и грозой, есть риск поднятия уровня рек, сообщили в МЧС.Спасатели предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках. По данным ведомства, вероятность подъема воды особенно высока на территории Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Курганинского, Новокубанского, Отрадненского, Абинского, Северского, Крымского и Туапсинского районов, а также в Новороссийске, Геленджике и Горячем Ключе.В середине июля в Туапсе был введен режим ЧС из-за сильных подтоплений в результате продолжительных осадков. Из-за подтоплений и оползня временно перекрывали автомобильное движение сразу на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон". Жертвами стихии в Туапсинском районе Краснодарского края стали пять человек. В конце месяца в Сочи после сильного шторма на пляжах обнаружили тела двух человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниЧисло погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человекЛивни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий

https://crimea.ria.ru/20230715/na-kubani-smylo-peshekhodnyy-most-1130078401.html

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, погода, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости