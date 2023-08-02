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Ливни и град с грозой: на Кубань обрушится непогода - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Ливни и град с грозой: на Кубань обрушится непогода
Ливни и град с грозой: на Кубань обрушится непогода - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Ливни и град с грозой: на Кубань обрушится непогода
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае до 3 августа включительно – на сутки регион накроют ливни с градом и грозой, есть риск поднятия уровня... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T21:03
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краснодарский край
погода
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае до 3 августа включительно – на сутки регион накроют ливни с градом и грозой, есть риск поднятия уровня рек, сообщили в МЧС.Спасатели предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках. По данным ведомства, вероятность подъема воды особенно высока на территории Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Курганинского, Новокубанского, Отрадненского, Абинского, Северского, Крымского и Туапсинского районов, а также в Новороссийске, Геленджике и Горячем Ключе.В середине июля в Туапсе был введен режим ЧС из-за сильных подтоплений в результате продолжительных осадков. Из-за подтоплений и оползня временно перекрывали автомобильное движение сразу на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон". Жертвами стихии в Туапсинском районе Краснодарского края стали пять человек. В конце месяца в Сочи после сильного шторма на пляжах обнаружили тела двух человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниЧисло погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человекЛивни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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краснодарский край, погода, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Ливни и град с грозой: на Кубань обрушится непогода

Кубань проведет сутки в ливнях с градом и грозой – МЧС объявило штормовое предупреждение

21:03 02.08.2023
 
© Telegram Вениамин КондратьевВ Туапсинском районе выпало три месячных нормы осадков
В Туапсинском районе выпало три месячных нормы осадков
© Telegram Вениамин Кондратьев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае до 3 августа включительно – на сутки регион накроют ливни с градом и грозой, есть риск поднятия уровня рек, сообщили в МЧС.

"С вечера 2 августа до конца дня 3 августа на территории Краснодарского края местами ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с", – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках. По данным ведомства, вероятность подъема воды особенно высока на территории Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Курганинского, Новокубанского, Отрадненского, Абинского, Северского, Крымского и Туапсинского районов, а также в Новороссийске, Геленджике и Горячем Ключе.
В середине июля в Туапсе был введен режим ЧС из-за сильных подтоплений в результате продолжительных осадков. Из-за подтоплений и оползня временно перекрывали автомобильное движение сразу на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон".
Жертвами стихии в Туапсинском районе Краснодарского края стали пять человек. В конце месяца в Сочи после сильного шторма на пляжах обнаружили тела двух человек.
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