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Число погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человек - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Число погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человек
Число погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человек - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Число погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человек
Число погибших при подтоплении Туапсинского района Кубани достигло пяти человек, найдено тело 15-летнего подростка, сообщает Следственное Управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T18:43
2023-07-14T18:44
туапсе
стихия
краснодарский край
сочи
погода
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Число погибших при подтоплении Туапсинского района Кубани достигло пяти человек, найдено тело 15-летнего подростка, сообщает Следственное Управление СК РФ по Краснодарскому краю. Уточняется, что в настоящее время продолжаются поиски пропавшей без вести 23-летней девушки. "Председателю СК России Александру Бастрыкину доложено о расследовании уголовного дела и мерах, принимаемых к поиску пропавших. Ход расследования поставлен на контроль руководителя краевого следственного управления", - сообщили в СК.В ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления. 12 июля 2023 года в поселке Тюменском в результате разгула стихии потоками воды был смыт частный дом с находившимися в нем тремя жителями, а также автомобиль ВАЗ 2107 с мужчиной. В ходе поиска позднее были обнаружены тела пропавших 19-летней девушки и 67-летнего мужчины, а вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля Нива - тело еще одного местного жителя с признаками утопления. Также на берегу моря в посёлке Ольгинка обнаружено тело 73-летнего мужчины, личность которого в настоящее время установлена. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниУдар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые домаНа завалах ялтинской "Помпеи": истории неравнодушных парней
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туапсе, стихия, краснодарский край, сочи, погода, происшествия, общество
Число погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человек

Следком: число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек

18:43 14.07.2023 (обновлено: 18:44 14.07.2023)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий подтопления на Кубани
Ликвидация последствий подтопления на Кубани
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Число погибших при подтоплении Туапсинского района Кубани достигло пяти человек, найдено тело 15-летнего подростка, сообщает Следственное Управление СК РФ по Краснодарскому краю.
"В результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майском обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время продолжаются поиски пропавшей без вести 23-летней девушки.
"Председателю СК России Александру Бастрыкину доложено о расследовании уголовного дела и мерах, принимаемых к поиску пропавших. Ход расследования поставлен на контроль руководителя краевого следственного управления", - сообщили в СК.
В ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления. 12 июля 2023 года в поселке Тюменском в результате разгула стихии потоками воды был смыт частный дом с находившимися в нем тремя жителями, а также автомобиль ВАЗ 2107 с мужчиной.
В ходе поиска позднее были обнаружены тела пропавших 19-летней девушки и 67-летнего мужчины, а вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля Нива - тело еще одного местного жителя с признаками утопления. Также на берегу моря в посёлке Ольгинка обнаружено тело 73-летнего мужчины, личность которого в настоящее время установлена.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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