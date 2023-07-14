https://crimea.ria.ru/20230714/chislo-pogibshikh-iz-za-potopa-v-tuapse-uvelichilos-do-pyati-chelovek-1130068079.html

Число погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человек

Число погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человек - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Число погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человек

Число погибших при подтоплении Туапсинского района Кубани достигло пяти человек, найдено тело 15-летнего подростка, сообщает Следственное Управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T18:43

2023-07-14T18:43

2023-07-14T18:44

туапсе

стихия

краснодарский край

сочи

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происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Число погибших при подтоплении Туапсинского района Кубани достигло пяти человек, найдено тело 15-летнего подростка, сообщает Следственное Управление СК РФ по Краснодарскому краю. Уточняется, что в настоящее время продолжаются поиски пропавшей без вести 23-летней девушки. "Председателю СК России Александру Бастрыкину доложено о расследовании уголовного дела и мерах, принимаемых к поиску пропавших. Ход расследования поставлен на контроль руководителя краевого следственного управления", - сообщили в СК.В ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления. 12 июля 2023 года в поселке Тюменском в результате разгула стихии потоками воды был смыт частный дом с находившимися в нем тремя жителями, а также автомобиль ВАЗ 2107 с мужчиной. В ходе поиска позднее были обнаружены тела пропавших 19-летней девушки и 67-летнего мужчины, а вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля Нива - тело еще одного местного жителя с признаками утопления. Также на берегу моря в посёлке Ольгинка обнаружено тело 73-летнего мужчины, личность которого в настоящее время установлена. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниУдар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые домаНа завалах ялтинской "Помпеи": истории неравнодушных парней

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краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, стихия, краснодарский край, сочи, погода, происшествия, общество