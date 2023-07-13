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Найдены еще два тела: число жертв наводнения в Туапсе выросло до четырех
Найдены еще два тела: число жертв наводнения в Туапсе выросло до четырех - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Найдены еще два тела: число жертв наводнения в Туапсе выросло до четырех
Следователи обнаружили тела еще двух погибших в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T15:53
2023-07-13T15:53
2023-07-13T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Следователи обнаружили тела еще двух погибших в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Таким образом, количество жертв стихии возросло до четырех.Также следователи выясняют обстоятельства гибели 58-летнего местного жителя, тело которого обнаружено в салоне автомобиля "Нива" на проселочной дороге близ села Новомихайловское. По предварительным данным, его смерть могла наступить от утопления.Ранее на берегу моря в поселке Ольгинка было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками утопления. Правоохранители устанавливают его личность.Кроме того, продолжаются поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка, пропавших при наводнении. Всего пропавшими без вести в результате разгула стихии числятся четыре человека.В ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниНа Кубани нашли тела пропавших без вести после ливнейЧисло пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек
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туапсе, краснодарский край, кубань, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, погода, новости
Найдены еще два тела: число жертв наводнения в Туапсе выросло до четырех
СК: количество погибших из-за наводнения в Туапсинском районе Кубани выросло до четырех
15:53 13.07.2023 (обновлено: 15:54 13.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Следователи обнаружили тела еще двух погибших в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Таким образом, количество жертв стихии возросло до четырех.
"Сегодня на берегу моря в поселке Тюменском были обнаружены тела 19-летней девушки, находившейся в смытом накануне потоками воды частном домовладении, и 67-летнего мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ 2107 в разгул стихии", - говорится в сообщении.
Также следователи выясняют обстоятельства гибели 58-летнего местного жителя, тело которого обнаружено в салоне автомобиля "Нива" на проселочной дороге близ села Новомихайловское. По предварительным данным, его смерть могла наступить от утопления.
Ранее на берегу моря в поселке Ольгинка было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками утопления. Правоохранители устанавливают его личность.
Кроме того, продолжаются поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка, пропавших при наводнении. Всего пропавшими без вести в результате разгула стихии числятся четыре человека
.
В ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления.
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