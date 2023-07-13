https://crimea.ria.ru/20230713/naydeny-esche-dva-tela-chislo-zhertv-navodneniya-v-tuapse-vyroslo-do-chetyrekh-1130038302.html

Найдены еще два тела: число жертв наводнения в Туапсе выросло до четырех

Найдены еще два тела: число жертв наводнения в Туапсе выросло до четырех - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Найдены еще два тела: число жертв наводнения в Туапсе выросло до четырех

Следователи обнаружили тела еще двух погибших в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T15:53

2023-07-13T15:53

2023-07-13T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Следователи обнаружили тела еще двух погибших в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Таким образом, количество жертв стихии возросло до четырех.Также следователи выясняют обстоятельства гибели 58-летнего местного жителя, тело которого обнаружено в салоне автомобиля "Нива" на проселочной дороге близ села Новомихайловское. По предварительным данным, его смерть могла наступить от утопления.Ранее на берегу моря в поселке Ольгинка было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками утопления. Правоохранители устанавливают его личность.Кроме того, продолжаются поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка, пропавших при наводнении. Всего пропавшими без вести в результате разгула стихии числятся четыре человека.В ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниНа Кубани нашли тела пропавших без вести после ливнейЧисло пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, краснодарский край, кубань, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, погода, новости