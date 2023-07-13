https://crimea.ria.ru/20230713/chislo-propavshikh-bez-vesti-na-kubani-vozroslo-do-chetyrekh-chelovek-1130027851.html

Число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек

Число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек

Жилой дом с людьми смыло в реку Казачья щель во время дождя в Туапсинском районе. Без вести пропали четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Следователи РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T09:26

2023-07-13T09:26

2023-07-13T09:28

туапсе

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

кубань

погода

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Жилой дом с людьми смыло в реку Казачья щель во время дождя в Туапсинском районе. Без вести пропали четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Следователи СКР по городу Туапсе возбудили уголовное дело.Ранее оперштаб Кубани сообщал об исчезновении трех человек после прошедших в Туапсинском районе ливней.По данным следствия, в результате ливневого дождя на территории Туапсинского района один из частных домов в поселке Тюменском был смыт в реку Казачья щель около 5 часов утра 12 июля 2023 года. Уточняется, что река впадает в Черное море.С целью установления местонахождения пропавших продолжается проведение масштабных поисково-спасательных мероприятий в акватории Черного моря, обследуется прибрежная линия. К поискам привлечены следователи и сотрудники поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю и полицейские.По результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении четырех человек, в том числе несовершеннолетнего, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело.Следователи и следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.Как сообщалось ранее, из-за сильных осадков в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены дома, людей эвакуируют в пункты временного размещения. В регион направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. В зоне ЧС работали около трехсот специалистов всех спасательных служб, было привлечено более 50 единиц техники. С четырех часов утра среды в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждениеУдар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома

https://crimea.ria.ru/20230712/podtopleniya-i-evakuatsiya-v-tuapse-vveden-rezhim-chs-iz-za-osadkov-1129998208.html

туапсе

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), кубань, погода, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, стихия