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Число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек
Число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек
Жилой дом с людьми смыло в реку Казачья щель во время дождя в Туапсинском районе. Без вести пропали четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Следователи РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T09:26
2023-07-13T09:28
туапсе
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
кубань
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Жилой дом с людьми смыло в реку Казачья щель во время дождя в Туапсинском районе. Без вести пропали четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Следователи СКР по городу Туапсе возбудили уголовное дело.Ранее оперштаб Кубани сообщал об исчезновении трех человек после прошедших в Туапсинском районе ливней.По данным следствия, в результате ливневого дождя на территории Туапсинского района один из частных домов в поселке Тюменском был смыт в реку Казачья щель около 5 часов утра 12 июля 2023 года. Уточняется, что река впадает в Черное море.С целью установления местонахождения пропавших продолжается проведение масштабных поисково-спасательных мероприятий в акватории Черного моря, обследуется прибрежная линия. К поискам привлечены следователи и сотрудники поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю и полицейские.По результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении четырех человек, в том числе несовершеннолетнего, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело.Следователи и следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.Как сообщалось ранее, из-за сильных осадков в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены дома, людей эвакуируют в пункты временного размещения. В регион направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. В зоне ЧС работали около трехсот специалистов всех спасательных служб, было привлечено более 50 единиц техники. С четырех часов утра среды в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждениеУдар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома
https://crimea.ria.ru/20230712/podtopleniya-i-evakuatsiya-v-tuapse-vveden-rezhim-chs-iz-za-osadkov-1129998208.html
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туапсе, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), кубань, погода, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, стихия
Число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек

СКР: четырех человек, в том числе подростка унесла река в Туапсинском районе

09:26 13.07.2023 (обновлено: 09:28 13.07.2023)
 
© Группа "Подслушано в Туапсе" в ВКПоследствия ливня в Тупасе. Стоп-кадр видео очевидца
Последствия ливня в Тупасе. Стоп-кадр видео очевидца
© Группа "Подслушано в Туапсе" в ВК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Жилой дом с людьми смыло в реку Казачья щель во время дождя в Туапсинском районе. Без вести пропали четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Следователи СКР по городу Туапсе возбудили уголовное дело.
Ранее оперштаб Кубани сообщал об исчезновении трех человек после прошедших в Туапсинском районе ливней.
По данным следствия, в результате ливневого дождя на территории Туапсинского района один из частных домов в поселке Тюменском был смыт в реку Казачья щель около 5 часов утра 12 июля 2023 года. Уточняется, что река впадает в Черное море.

"Местонахождение 23 и 19-летней местных жительниц, а также 15-летнего подростка, находившихся на момент происшествия в доме, в настоящее время устанавливается. Кроме того, устанавливается местонахождение 67-летнего жителя поселка, который около 5 часов 30 минут находился в автомобиле ВАЗ 2107, смытом потоками воды в Черное море", – сообщили в пресс-службе краевого СКР.

С целью установления местонахождения пропавших продолжается проведение масштабных поисково-спасательных мероприятий в акватории Черного моря, обследуется прибрежная линия. К поискам привлечены следователи и сотрудники поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю и полицейские.
По результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении четырех человек, в том числе несовершеннолетнего, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело.
Следователи и следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.
Как сообщалось ранее, из-за сильных осадков в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены дома, людей эвакуируют в пункты временного размещения. В регион направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. В зоне ЧС работали около трехсот специалистов всех спасательных служб, было привлечено более 50 единиц техники. С четырех часов утра среды в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления.
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