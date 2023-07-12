https://crimea.ria.ru/20230712/podtopleniya-opolzni-na-kubani-perekryty-uchastki-trassy-m-4-don-1129996189.html

Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"

Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"

Автомобильное движение сразу на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон" временно перекрыли из-за подтоплений и оползня, кроме того, на проезжую часть... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T08:35

2023-07-12T08:35

2023-07-12T08:49

трасса м-4 "дон"

кубань

транспорт

погода

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Автомобильное движение сразу на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон" временно перекрыли из-за подтоплений и оползня, кроме того, на проезжую часть рухнуло несколько деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье", пишет РИА Новости.Также уточняется, что на 39-м км сошел оползень, а на км 43+700 рухнули два дерева.Дежурные бригады уже работают на месте и устраняют последствия непогоды.По информации краевого ГУ МЧС, обильные осадки на территории Туапсинского района стали причиной подъема уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань.Так, в минувшее воскресенье в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка десяти автомобилей, подтоплены несколько жилых домов.Ранее в МЧС России сообщалось, что количество подтопленных придомовых территорий и домов в поселке Мирный в Краснодарском крае увеличилось до 192, в пунктах временного размещения находятся 66 человек.Кроме того, накануне в Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался смерч, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных подтоплений.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждениеВ Сочи закрыты все городские пляжиЛивень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", кубань, транспорт, погода, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)