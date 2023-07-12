https://crimea.ria.ru/20230712/podtopleniya-opolzni-na-kubani-perekryty-uchastki-trassy-m-4-don-1129996189.html
Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"
Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"
Автомобильное движение сразу на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон" временно перекрыли из-за подтоплений и оползня, кроме того, на проезжую часть... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T08:35
2023-07-12T08:35
2023-07-12T08:49
трасса м-4 "дон"
кубань
транспорт
погода
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Автомобильное движение сразу на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон" временно перекрыли из-за подтоплений и оползня, кроме того, на проезжую часть рухнуло несколько деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье", пишет РИА Новости.Также уточняется, что на 39-м км сошел оползень, а на км 43+700 рухнули два дерева.Дежурные бригады уже работают на месте и устраняют последствия непогоды.По информации краевого ГУ МЧС, обильные осадки на территории Туапсинского района стали причиной подъема уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань.Так, в минувшее воскресенье в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка десяти автомобилей, подтоплены несколько жилых домов.Ранее в МЧС России сообщалось, что количество подтопленных придомовых территорий и домов в поселке Мирный в Краснодарском крае увеличилось до 192, в пунктах временного размещения находятся 66 человек.Кроме того, накануне в Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался смерч, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных подтоплений.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждениеВ Сочи закрыты все городские пляжиЛивень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды
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трасса м-4 "дон", кубань, транспорт, погода, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Подтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"
Упрдор: в Туапсинском районе из-за ливней и оползня закрыты участки трассы М-4 "Дон"
08:35 12.07.2023 (обновлено: 08:49 12.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Автомобильное движение сразу на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон" временно перекрыли из-за подтоплений и оползня, кроме того, на проезжую часть рухнуло несколько деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье", пишет РИА Новости.
"В Туапсинском районе по ряду причин перекрыто движение в нескольких местах на трассе А-147 Джубга - Сочи. На участке км 10+500 - 10+700 - подтопление проезжей части в связи с обильными осадками (село Лермонтово – ред.). Движение перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией", - сказано в сообщении.
Также уточняется, что на 39-м км сошел оползень, а на км 43+700 рухнули два дерева.
Дежурные бригады уже работают на месте и устраняют последствия непогоды.
По информации краевого ГУ МЧС, обильные осадки на территории Туапсинского района стали причиной подъема уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань.
Так, в минувшее воскресенье в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка десяти автомобилей, подтоплены несколько жилых домов.
Ранее в МЧС России сообщалось, что количество подтопленных придомовых территорий
и домов в поселке Мирный в Краснодарском крае увеличилось до 192, в пунктах временного размещения находятся 66 человек.
Кроме того, накануне в Туапсе над морем на расстоянии около 10 км от берега сформировался смерч
, в регионе объявлено смерчевое предупреждение, людей просят покидать места вероятных подтоплений.
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