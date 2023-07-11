Рейтинг@Mail.ru
Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230711/livni-s-gradom-i-shkvalom-idut-na-krym-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1129983834.html
Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение
Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение
Сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром ожидаются в Крыму в ночь на среду, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T17:03
2023-07-11T17:03
новости крыма
мчс крыма
стихия
новости
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123913760_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c76753acd9ab651efde52df54b048783.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром ожидаются в Крыму в ночь на среду, сообщает МЧС республики.В МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Также возможны подтопления территорий.Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупредили спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждениеЛивень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогодыВ Сочи закрыты все городские пляжи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123913760_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_192d48047ed312f95bcb8906e9c94b4a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, мчс крыма, стихия, новости, штормовое предупреждение
Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение

МЧС Крыма: 12 июля в Крыму ожидаются сильные ливни с градом и шквальным ветром 20-25 м/с

17:03 11.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром ожидаются в Крыму в ночь на среду, сообщает МЧС республики.
"По данным "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" ночью и в первой половине дня 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", – говорится в сообщении.
В МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Также возможны подтопления территорий.
Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупредили спасатели.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение
Ливень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды
В Сочи закрыты все городские пляжи
 
Новости КрымаМЧС КрымаСтихияНовостиШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступления
18:14Армия России перешла в контратаку на Краснолиманском направлении – Шойгу
18:06В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве Ржицкого
17:52Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь
17:35Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон
17:20Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок
17:03Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение
16:47Один стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщников
16:29В Севастополе за взятку в миллион пойдет под суд директор "Севгеоцентра"
16:08Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – Соломенцев
15:46Беспрецедентно и абсурдно: Зеленский резко высказался о НАТО
15:37Удары "Днепра": на Каховском направлении уничтожено подразделение ВСУ
15:23Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток
15:10Два самолета штурмовой авиации ВСУ уничтожены на Херсонщине
14:59Уничтожены более 500 боевиков: армия России громит врага в зоне СВО
14:52Почему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение эксперта
14:42ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow
14:35Очередей перед Крымским мостом нет: оперативные данные
14:23Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – Песков
14:16В Пермском крае нашли 22 потерявшихся при сплаве туристов
Лента новостейМолния