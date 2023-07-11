https://crimea.ria.ru/20230711/livni-s-gradom-i-shkvalom-idut-na-krym-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1129983834.html

Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение

Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение

Сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром ожидаются в Крыму в ночь на среду, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T17:03

2023-07-11T17:03

2023-07-11T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром ожидаются в Крыму в ночь на среду, сообщает МЧС республики.В МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Также возможны подтопления территорий.Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупредили спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждениеЛивень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогодыВ Сочи закрыты все городские пляжи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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