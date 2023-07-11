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Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение
Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение
Сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром ожидаются в Крыму в ночь на среду, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T17:03
2023-07-11T17:03
2023-07-11T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром ожидаются в Крыму в ночь на среду, сообщает МЧС республики.В МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Также возможны подтопления территорий.Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупредили спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждениеЛивень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогодыВ Сочи закрыты все городские пляжи
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Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение
МЧС Крыма: 12 июля в Крыму ожидаются сильные ливни с градом и шквальным ветром 20-25 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром ожидаются в Крыму в ночь на среду, сообщает МЧС республики.
"По данным "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" ночью и в первой половине дня 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", – говорится в сообщении.
В МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Также возможны подтопления территорий.
Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупредили спасатели.
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