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Ливень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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Ливень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды
Ливень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Ливень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды
Сильные ливни обрушились на Крым в воскресенье днем. Из-за непогоды дороги в Симферополе превратились в реки, а в разных районах полуострова отключается... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T17:12
2023-07-09T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ,9 июл - РИА Новости Крым. Сильные ливни обрушились на Крым в воскресенье днем. Из-за непогоды дороги в Симферополе превратились в реки, а в разных районах полуострова отключается электроэнергия.По данным предприятия, на местах оперативно-выездные бригады уже устраняют последствия непогоды.В Симферополе ливень затопил центральные улицы: вода стоит не только на дорогах, но и на тротуарах. Горожанам приходится передвигаться буквально вплавь.По данным пресс-службы республиканского главка МЧС России, локальные подтопления зафиксированы в разных районах Крыма, однако пока спасатели для откачки воды не привлекались.Ранее в МЧС предупреждали об ударе стихии по Симферополю 9 июля. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крымской столице до конца суток ожидается очень сильный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.Непогода обрушилась и на Кубань. В ночь на воскресенье в Хостинском районе Сочи выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными три жилых дома. Жильцы эвакуированы в пункты временного размещения. В регионе существует опасность образования смерчей над морем и резкий подъем уровня воды в реках. Из-за непогоды в городе закрыты все пляжи. В субботу в Анапе ввели запрет на купание в море из-за сильного шторма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи закрыты все городские пляжиВ Крым идут ливни и похолодание – прогноз на выходныеУдар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома
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Ливень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды

Мощный ливень обрушился на Крым: Симферополь ушел под воду, в районах аварии на сетях ЛЭП

17:12 09.07.2023 (обновлено: 17:36 09.07.2023)
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,9 июл - РИА Новости Крым. Сильные ливни обрушились на Крым в воскресенье днем. Из-за непогоды дороги в Симферополе превратились в реки, а в разных районах полуострова отключается электроэнергия.
"9 июля 2023 года в результате сложных погодных условий (ливневые дожди, грозы, град, порывистый ветер) в разных районах Республики Крым фиксируются аварийные отключения в электрических сетях", - сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
По данным предприятия, на местах оперативно-выездные бригады уже устраняют последствия непогоды.
В Симферополе ливень затопил центральные улицы: вода стоит не только на дорогах, но и на тротуарах. Горожанам приходится передвигаться буквально вплавь.
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости Крым
Ливень в Симферополе
По данным пресс-службы республиканского главка МЧС России, локальные подтопления зафиксированы в разных районах Крыма, однако пока спасатели для откачки воды не привлекались.
"Да, есть локальные подтопления по Крыму. Но МЧС России нигде не привлекается, везде задействованы либо местные администрации, либо коммунальные службы", - сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее в МЧС предупреждали об ударе стихии по Симферополю 9 июля. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крымской столице до конца суток ожидается очень сильный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
Непогода обрушилась и на Кубань. В ночь на воскресенье в Хостинском районе Сочи выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными три жилых дома. Жильцы эвакуированы в пункты временного размещения. В регионе существует опасность образования смерчей над морем и резкий подъем уровня воды в реках. Из-за непогоды в городе закрыты все пляжи. В субботу в Анапе ввели запрет на купание в море из-за сильного шторма.
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