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Ливень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды

Ливень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Ливень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды

Сильные ливни обрушились на Крым в воскресенье днем. Из-за непогоды дороги в Симферополе превратились в реки, а в разных районах полуострова отключается... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T17:12

2023-07-09T17:12

2023-07-09T17:36

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СИМФЕРОПОЛЬ,9 июл - РИА Новости Крым. Сильные ливни обрушились на Крым в воскресенье днем. Из-за непогоды дороги в Симферополе превратились в реки, а в разных районах полуострова отключается электроэнергия.По данным предприятия, на местах оперативно-выездные бригады уже устраняют последствия непогоды.В Симферополе ливень затопил центральные улицы: вода стоит не только на дорогах, но и на тротуарах. Горожанам приходится передвигаться буквально вплавь.По данным пресс-службы республиканского главка МЧС России, локальные подтопления зафиксированы в разных районах Крыма, однако пока спасатели для откачки воды не привлекались.Ранее в МЧС предупреждали об ударе стихии по Симферополю 9 июля. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крымской столице до конца суток ожидается очень сильный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.Непогода обрушилась и на Кубань. В ночь на воскресенье в Хостинском районе Сочи выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными три жилых дома. Жильцы эвакуированы в пункты временного размещения. В регионе существует опасность образования смерчей над морем и резкий подъем уровня воды в реках. Из-за непогоды в городе закрыты все пляжи. В субботу в Анапе ввели запрет на купание в море из-за сильного шторма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи закрыты все городские пляжиВ Крым идут ливни и похолодание – прогноз на выходныеУдар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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