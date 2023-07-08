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В Анапе запретили купаться в море
В Анапе запретили купаться в море - РИА Новости Крым, 08.07.2023
В Анапе запретили купаться в море
В Анапе ввели запрет на купание в море из-за сильного шторма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта. РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T12:35
2023-07-08T12:35
2023-07-08T12:35
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Анапе ввели запрет на купание в море из-за сильного шторма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.Власти предупреждают, что в связи со штормом и сильным донным течением 8 июля заходить в воду очень опасно.По данным краевого управления МЧС, на территории Краснодарского края до 10 июля прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. На реках Кубани в юго-восточной территории края (Абинский, Северский, Крымский районы, муниципальное образование Горячий Ключ), а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.В Крыму на смену жаре также придут ливневые дожди, больше всего осадков выпадет на востоке полуострова. В Симферополе на 8 и 9 июля объявили штормовое предупреждение - ожидается очень сильный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июль в КрымуЖара сменится ливнями и градом: на Крым надвигается двухдневный штормВ Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность
анапа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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анапа, краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, безопасность, новости, общество
В Анапе запретили купаться в море
Власти Анапы ввели запрет на купание в море
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Анапе ввели запрет на купание в море из-за сильного шторма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.
Власти предупреждают, что в связи со штормом и сильным донным течением 8 июля заходить в воду очень опасно.
"Уважаемые жители и гости курорта, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми", - говорится в сообщении мэрии в Telegram.
По данным краевого управления МЧС, на территории Краснодарского края до 10 июля прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с.
На реках Кубани в юго-восточной территории края (Абинский, Северский, Крымский районы, муниципальное образование Горячий Ключ), а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
В Крыму на смену жаре также придут ливневые дожди, больше всего осадков выпадет на востоке полуострова. В Симферополе на 8 и 9 июля объявили штормовое предупреждение
- ожидается очень сильный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
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