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Жара сменится ливнями и градом: на Крым надвигается двухдневный шторм

Жара сменится ливнями и градом: на Крым надвигается двухдневный шторм - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Жара сменится ливнями и градом: на Крым надвигается двухдневный шторм

В ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T13:07

2023-07-06T13:07

2023-07-06T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС РоссииТакже ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5-1 метр без достижения опасных отметок.В МЧС напоминают, что при такой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накрыл ливеньСмерч, ливень и закрытые дороги: стихия обрушилась на КубаньКаким будет июль в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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