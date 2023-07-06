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Жара сменится ливнями и градом: на Крым надвигается двухдневный шторм - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Жара сменится ливнями и градом: на Крым надвигается двухдневный шторм
Жара сменится ливнями и градом: на Крым надвигается двухдневный шторм - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Жара сменится ливнями и градом: на Крым надвигается двухдневный шторм
В ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T13:07
2023-07-06T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС РоссииТакже ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5-1 метр без достижения опасных отметок.В МЧС напоминают, что при такой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накрыл ливеньСмерч, ливень и закрытые дороги: стихия обрушилась на КубаньКаким будет июль в Крыму
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новости крыма, погода в крыму, крымская погода, мчс крыма, штормовое предупреждение, жкх, дтп
Жара сменится ливнями и градом: на Крым надвигается двухдневный шторм

ГУ МЧС: 8 и 9 июля в Крыму ожидаются сильные ливни с градом и шквалом

13:07 06.07.2023
 
Гроза
Гроза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 8 июля и в течение суток 9 июля в Крыму ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Также ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5-1 метр без достижения опасных отметок.
В МЧС напоминают, что при такой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
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