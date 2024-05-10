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Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20.В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +8 до +12 градусов, днем +18...+20.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240508/dozhdi-i-solntse-prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-ot-fobos-1137122098.html
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 10.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение сакуры в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского
Цветение сакуры в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на побережье до +13 градусов, днем +16…+21, в горах +9…+14 градусов", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20.
В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +8 до +12 градусов, днем +18...+20.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Облака - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
8 мая, 19:28Радио "Спутник в Крыму"
Дожди и солнце: прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 мая
21:52Главные события и заявления дня: 9 мая
21:32Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри
21:10Автовокзал в Ялте капитально отремонтируют
20:53Самый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген
20:32Как фашисты в Севастополе уничтожили ценнейшую научную библиотеку
20:02В одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе
19:36Флот проводит учения в Севастополе
19:33Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области
19:01Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области
18:37"Час на отставку": Пашиняну предъявили ультиматум
18:01На Украине присутствуют солдаты НАТО – премьер-министр Польши Туск
17:43Полиция вмешалась в шествие "Бессмертного полка" в Берлине
17:16Валентина на "Валентайне": крымская героиня родом с Урала
16:46Автопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и Севастополе
16:27О подвигах и славе: история монумента над Керченским проливом
16:02Новые регионы России отметили День Победы
15:48Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС
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