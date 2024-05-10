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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T00:01
2024-05-10T00:01
2024-05-10T00:01
погода в крыму
крымская погода
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20.В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +8 до +12 градусов, днем +18...+20.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240508/dozhdi-i-solntse-prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-ot-fobos-1137122098.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на побережье до +13 градусов, днем +16…+21, в горах +9…+14 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20.
В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +8 до +12 градусов, днем +18...+20.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.