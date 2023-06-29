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Крым накрыл ливень

Крым накрыл ливень - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Крым накрыл ливень

Сильный ливень обрушился на Крым в четверг утром, некоторые улицы "ушли" под воду, а на мокрых дорогах произошло несколько ДТП. На полуострове действует... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T09:14

2023-06-29T09:14

2023-06-29T09:21

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симферопольский район

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Сильный ливень обрушился на Крым в четверг утром, некоторые улицы "ушли" под воду, а на мокрых дорогах произошло несколько ДТП. На полуострове действует штормовое предупреждение.Так, около пяти утра дождь пошел в Симферополе, Симферопольском районе, Бахчисарае и Севастополе. Из-за обильных осадков на некоторых улицах образовались "реки", а на дорогах – автомобильные заторы.Так, в крымской столице к 9 утра наблюдаются пробки на улицах Севастопольская, Русская, Киевская, Гагарина, проспекте Победы и других. Дорожную обстановку осложнили и аварии, которые произошли на Севастопольской, Киевской, Ким, а также на подъезде к Симферополю в Левадках. В целом сервис "Яндекс пробки" оценивает дорожную обстановку в Симферополе на 6 баллов.Сильный дождь осложнил движение и в Севастополе. По данным местных жителей, вода стоит на улицах Балаклавы. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 29 июня в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.В МЧС напоминают, что при такой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на КрымКаким будет июнь в КрымуУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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