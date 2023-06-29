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Крым накрыл ливень - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Крым накрыл ливень
Крым накрыл ливень - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Крым накрыл ливень
Сильный ливень обрушился на Крым в четверг утром, некоторые улицы "ушли" под воду, а на мокрых дорогах произошло несколько ДТП. На полуострове действует... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T09:14
2023-06-29T09:21
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Сильный ливень обрушился на Крым в четверг утром, некоторые улицы "ушли" под воду, а на мокрых дорогах произошло несколько ДТП. На полуострове действует штормовое предупреждение.Так, около пяти утра дождь пошел в Симферополе, Симферопольском районе, Бахчисарае и Севастополе. Из-за обильных осадков на некоторых улицах образовались "реки", а на дорогах – автомобильные заторы.Так, в крымской столице к 9 утра наблюдаются пробки на улицах Севастопольская, Русская, Киевская, Гагарина, проспекте Победы и других. Дорожную обстановку осложнили и аварии, которые произошли на Севастопольской, Киевской, Ким, а также на подъезде к Симферополю в Левадках. В целом сервис "Яндекс пробки" оценивает дорожную обстановку в Симферополе на 6 баллов.Сильный дождь осложнил движение и в Севастополе. По данным местных жителей, вода стоит на улицах Балаклавы. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 29 июня в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.В МЧС напоминают, что при такой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на КрымКаким будет июнь в КрымуУлицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, бахчисарай, симферопольский район, новости крыма
Крым накрыл ливень

Сильный ливень обрушился на Крым в четверг утром

09:14 29.06.2023 (обновлено: 09:21 29.06.2023)
 
© РИА Новости КрымДождь в Крыму
Дождь в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Сильный ливень обрушился на Крым в четверг утром, некоторые улицы "ушли" под воду, а на мокрых дорогах произошло несколько ДТП. На полуострове действует штормовое предупреждение.
Так, около пяти утра дождь пошел в Симферополе, Симферопольском районе, Бахчисарае и Севастополе. Из-за обильных осадков на некоторых улицах образовались "реки", а на дорогах – автомобильные заторы.
© РИА Новости КрымДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости Крым
Дождь в Симферополе
Так, в крымской столице к 9 утра наблюдаются пробки на улицах Севастопольская, Русская, Киевская, Гагарина, проспекте Победы и других. Дорожную обстановку осложнили и аварии, которые произошли на Севастопольской, Киевской, Ким, а также на подъезде к Симферополю в Левадках. В целом сервис "Яндекс пробки" оценивает дорожную обстановку в Симферополе на 6 баллов.
Сильный дождь осложнил движение и в Севастополе. По данным местных жителей, вода стоит на улицах Балаклавы. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.
На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 29 июня в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
В МЧС напоминают, что при такой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
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