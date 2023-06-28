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Двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
Двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым, на два дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T12:28
2023-06-28T12:28
2023-06-28T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым, на два дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В МЧС напоминают, что при такой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также есть риск происшествие в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крымуильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в КрымуКаким будет июнь в Крыму
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РИА Новости Крым
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Двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
МЧС: двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым, на два дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 28 июня, в течение суток 29 июня в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В МЧС напоминают, что при такой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также есть риск происшествие в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
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