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Двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на Крым

Двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на Крым

Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым, на два дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T12:28

2023-06-28T12:28

2023-06-28T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым, на два дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В МЧС напоминают, что при такой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также есть риск происшествие в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крымуильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в КрымуКаким будет июнь в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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