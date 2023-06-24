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Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четыре дня из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T08:39
2023-06-24T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четыре дня из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24-27 июня в восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в Telegram-канале ведомства.С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон. В этот период строго запрещено разведение костров в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора. Разжигать открытый огонь в населенных пунктах можно только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Владельцев частных домов и садоводов просят очищать участок и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора.В МЧС напоминают, что нарушителям правил пожарной безопасности грозит наказание вплоть до уголовного.Ранее штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности объявляли в Крыму с 9 по 11 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон в Крыму: что грозит нарушителямГде в Севастополе отдохнуть с шашлыками на природеВ Крым идет опасная погода - предупреждение МЧС
https://crimea.ria.ru/20230616/nezakonnaya-okhota-dvoe-krymchan-zastrelili-blagorodnogo-olenya-1129431779.html
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Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 24-27 июня из-за пожарной опасности

08:39 24.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четыре дня из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24-27 июня в восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в Telegram-канале ведомства.
С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон. В этот период строго запрещено разведение костров в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора. Разжигать открытый огонь в населенных пунктах можно только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Владельцев частных домов и садоводов просят очищать участок и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора.
В МЧС напоминают, что нарушителям правил пожарной безопасности грозит наказание вплоть до уголовного.
Ранее штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности объявляли в Крыму с 9 по 11 июня.
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