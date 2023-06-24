https://crimea.ria.ru/20230624/zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1129589636.html
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четыре дня из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T08:39
2023-06-24T08:39
2023-06-24T08:39
крым
гу мчс рф по республике крым
крымская погода
погода в крыму
общество
новости крыма
пожароопасный сезон в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/01/1121027483_0:52:1420:850_1920x0_80_0_0_21834f17078fbe2892326e2346ac7a7b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четыре дня из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24-27 июня в восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в Telegram-канале ведомства.С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон. В этот период строго запрещено разведение костров в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора. Разжигать открытый огонь в населенных пунктах можно только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Владельцев частных домов и садоводов просят очищать участок и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора.В МЧС напоминают, что нарушителям правил пожарной безопасности грозит наказание вплоть до уголовного.Ранее штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности объявляли в Крыму с 9 по 11 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон в Крыму: что грозит нарушителямГде в Севастополе отдохнуть с шашлыками на природеВ Крым идет опасная погода - предупреждение МЧС
https://crimea.ria.ru/20230616/nezakonnaya-okhota-dvoe-krymchan-zastrelili-blagorodnogo-olenya-1129431779.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/01/1121027483_109:0:1309:900_1920x0_80_0_0_e5e61c2412d3b6f46f26e38a5bd0096c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гу мчс рф по республике крым, крымская погода, погода в крыму, общество, новости крыма, пожароопасный сезон в крыму
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 24-27 июня из-за пожарной опасности