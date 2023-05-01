https://crimea.ria.ru/20230501/gde-v-sevastopole-otdokhnut-s-shashlykami-na-prirode-1128395440.html

Где в Севастополе отдохнуть с шашлыками на природе

Где в Севастополе отдохнуть с шашлыками на природе - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Где в Севастополе отдохнуть с шашлыками на природе

В Севастополе доступны более двадцати мест для отдыха на природе, где можно приготовить шашлыки на мангале. Об этом в ходе эфира на канале правительства в... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T09:05

2023-05-01T09:05

2023-05-01T09:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе доступны более двадцати мест для отдыха на природе, где можно приготовить шашлыки на мангале. Об этом в ходе эфира на канале правительства в соцсетях сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) Юлия Гаврилова.Согласно актуализированному перечню Севприроднадзора, места для отдыха с шашлыками можно найти в экокомплексах в районе урочищ: Торопова дача, Сухая речка, Алсу, Чертова Лестница, Узунджа, Турецкая поляна и некоторых других. А также на Сапун-горе и в районе II и III кордона. Полный список приведен на странице Севприроднадзора в социальной сети ВКонтакте.По словам Гавриловой, перечень таких мест каждый год корректируется в зависимости от установленного в лесу класса пожарной опасности.Пожароопасный сезон был объявлен в Севастополе 3 апреля. С этого времени к отдыхающим в лесах предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности, при этом посещать такие места не запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Глэмпинги в Севастополе: за и противКогда появится закон об экотуризме в России и что он разрешитКак сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов

https://crimea.ria.ru/20230430/shashlyki-na-mayskie-kak-i-gde-v-krymu-mozhno-razvodit-ogon-1128401137.html

севастополь

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2023

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