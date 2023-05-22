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Каким будет июнь в Крыму

Каким будет июнь в Крыму - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Каким будет июнь в Крыму

В июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков. Такой прогноз сделал ведущий... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T08:28

2023-05-22T08:28

2023-05-22T08:28

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

крымская погода

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климат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."По моим оценкам, в июне среднемесячная температура в Крыму будет чуть-чуть выше климатической нормы. На Южном побережье практически норма, а вот на остальной части полуострова превышение составит 0,5 – 1 градус", - отметил он.Специалист уточнил, что превышение среднемесячной нормы осадков ожидается и в июле. А в августе все будет в рамках нормы. По температуре в июле и августе показатели также будут в рамках среднемноголетних значений.Ранее специалисты ФОБОС заявили, что предстоящим летом среднемесячная температура воздуха в России в целом будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, в отдельных регионах страны возможен незначительный дефицит осадков. Однако экстремальной жары и засухи не прогнозируется.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето в КрымуЛетняя жара идет в КрымШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма

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2023

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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода, крым, новости крыма, климат