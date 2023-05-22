Каким будет июнь в Крыму
ФОБОС: среднемесячная температура в июне в Крыму будет выше нормы на 1 градус
© РИА Новости КрымКаяк
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"По моим оценкам, в июне среднемесячная температура в Крыму будет чуть-чуть выше климатической нормы. На Южном побережье практически норма, а вот на остальной части полуострова превышение составит 0,5 – 1 градус", - отметил он.
По прогнозам, месячное количество осадков на территории полуострова будет превышать норму на 10-30 %. Тишковец напомнил, что положенный объем осадков для июня составляет 55-60 мм. Климатическая норма для столицы Крыма - около +15 градусов в ночные часы и +26 градусов днем.
Специалист уточнил, что превышение среднемесячной нормы осадков ожидается и в июле. А в августе все будет в рамках нормы. По температуре в июле и августе показатели также будут в рамках среднемноголетних значений.
Ранее специалисты ФОБОС заявили, что предстоящим летом среднемесячная температура воздуха в России в целом будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, в отдельных регионах страны возможен незначительный дефицит осадков. Однако экстремальной жары и засухи не прогнозируется.
Читайте также на РИА Новости Крым: