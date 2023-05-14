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Летняя жара идет в Крым
Летняя жара идет в Крым - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Летняя жара идет в Крым
В Крыму на предстоящей неделе воздух прогреется до +27 градусов, однако в отдельные дни прогнозируются грозовые дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T19:29
2023-05-14T19:29
2023-05-14T19:29
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крымская погода
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новости крыма
климат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе воздух прогреется до +27 градусов, однако в отдельные дни прогнозируются грозовые дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."Начиная с понедельника температурный фон не только вернется в рамки климатической нормы мая, но и даже превысит ее. В понедельник облака поредеют, осадки маловероятны. В сумерках температура составит +7…12 градусов, в дневные часы +19…24. Ветры развернутся на южные румбы и пойдет адвекция тепла", - рассказал он.Во вторник потепление усилится. Будет солнечно и без осадков. Столбики термометров в ночные часы покажут до +13, днем до +25. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. А в среду станет еще жарче.Однако на этом солнечная погода закончится. В четверг вновь активизируется циклоническая депрессия, небо затянут тучи и пойдут грозовые дожди."18 мая зарядят ливневые дожди с грозами, ночью +10…15 градусов, днем +17…22. В пятницу местами кратковременные дожди с грозами, ночью до +14, а днем до +23. Примерно такой же характер метеоусловий ожидается в субботу. А ближе к воскресенью циклон начнет растворяться, выглянет солнце и обойдется без осадков. В темное время суток +10…15, днем +21…26 градусов. Таким образом, характер погоды разнообразный, но в целом он вполне соответствует нормальной весне", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидаются заморозкиПрогноз поменялся: каким будет май в КрымуШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, крым, новости крыма, климат
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе воздух прогреется до +27 градусов, однако в отдельные дни прогнозируются грозовые дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Начиная с понедельника температурный фон не только вернется в рамки климатической нормы мая, но и даже превысит ее. В понедельник облака поредеют, осадки маловероятны. В сумерках температура составит +7…12 градусов, в дневные часы +19…24. Ветры развернутся на южные румбы и пойдет адвекция тепла", - рассказал он.
Во вторник потепление усилится. Будет солнечно и без осадков. Столбики термометров в ночные часы покажут до +13, днем до +25. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. А в среду станет еще жарче.
"Выходим на пик грядущего потепления. В ночные часы будет +9…14, а днем в условиях солнечной и сухой погоды воздух прогреется до +22…27 градусов. А это уже заявка на климатические показатели начала лета", - отметил специалист ФОБОС.
Однако на этом солнечная погода закончится. В четверг вновь активизируется циклоническая депрессия, небо затянут тучи и пойдут грозовые дожди.
"18 мая зарядят ливневые дожди с грозами, ночью +10…15 градусов, днем +17…22. В пятницу местами кратковременные дожди с грозами, ночью до +14, а днем до +23. Примерно такой же характер метеоусловий ожидается в субботу. А ближе к воскресенью циклон начнет растворяться, выглянет солнце и обойдется без осадков. В темное время суток +10…15, днем +21…26 градусов. Таким образом, характер погоды разнообразный, но в целом он вполне соответствует нормальной весне", - заключил он.
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