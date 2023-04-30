Прогноз поменялся: каким будет май в Крыму
ФОБОС: в Крыму в мае среднемесячная температура будет ниже нормы на 1-2 градуса
09:10 30.04.2023 (обновлено: 09:11 30.04.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. В мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет ниже нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 19 градусов. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
Метеорологи ранее предполагали, что температура воздуха в Крыму в мае будет на пару градусов выше климатической нормы, которая составляет в среднем +10 градусов ночью и около +20 днем. Однако сейчас прогноз скорректировали.
"По прогнозам, среднемесячная температура в мае на большей части Крыма будет ниже нормы на 1 – 1,5 градуса. Месячное количество осадков на территории полуострова предполагается в лучшем случае около нормы – в пределах 40 мм. Но в северной части полуострова возможно на 20% больше нормы", - рассказал он.
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Такие климатические показатели прогнозируются в первые две декады мая, а к концу весны на полуостров придет привычное крымчанам тепло.
"Основной упор прохлады и осадков ожидается в первой и второй декадах мая, а с наступлением третьей декады температурный фон вернется в нормальное климатическое русло и начнется переход от весны к лету", - рассказал он.
По долгосрочным прогнозам, предстоящее лето не будет экстремально засушливым.
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