https://crimea.ria.ru/20230430/prognoz-pomenyalsya-kakim-budet-may-v-krymu-1128441159.html

Прогноз поменялся: каким будет май в Крыму

Прогноз поменялся: каким будет май в Крыму - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Прогноз поменялся: каким будет май в Крыму

В мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет ниже нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 19 градусов. Такой прогноз сделал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T09:10

2023-04-30T09:10

2023-04-30T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. В мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет ниже нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 19 градусов. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Метеорологи ранее предполагали, что температура воздуха в Крыму в мае будет на пару градусов выше климатической нормы, которая составляет в среднем +10 градусов ночью и около +20 днем. Однако сейчас прогноз скорректировали.Такие климатические показатели прогнозируются в первые две декады мая, а к концу весны на полуостров придет привычное крымчанам тепло."Основной упор прохлады и осадков ожидается в первой и второй декадах мая, а с наступлением третьей декады температурный фон вернется в нормальное климатическое русло и начнется переход от весны к лету", - рассказал он.По долгосрочным прогнозам, предстоящее лето не будет экстремально засушливым.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь окажется в эпицентре штормаЖдать ли потепления в Крыму на майских праздникахГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230428/prognoz-neuteshitelnyy-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1128423723.html

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