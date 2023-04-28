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Симферополь окажется в эпицентре шторма

Симферополь окажется в эпицентре шторма - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Симферополь окажется в эпицентре шторма

Сильный ливень ожидается в Симферополе в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T09:40

2023-04-28T09:40

2023-04-28T09:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Сильный ливень ожидается в Симферополе в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Также в Крыму действуют два штормовых предупреждения. Так, в пятницу на всей территории полуострова ожидаются грозовые дожди и усиление ветра до 20 м/с. Кроме того, в течение суток 28 апреля и в первой половине дня 29 апреля на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности.Как сообщалось, в Симферополе на дорогах образовались 9-балльные пробки. С самого утра движение затруднено на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Гагарина, Потемкинская, Воровского, Козлова, Куйбышева, Гайдара, Троллейбусная, Кечкеметская, а также Евпаторийском шоссе.Читайте также на РИА Новости Крым:Транспортный коллапс в Симферополе – город "сковали" 9-балльные пробкиЛивни с грозами и ветер: на Крым надвигается штормВ Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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