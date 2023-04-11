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В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит
В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит - РИА Новости Крым, 11.04.2023
В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит
В Симферополе объявлен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T09:57
2023-04-11T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе объявлен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. В этой связи решением муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, городским службам и ресурсоснабжающим организациям поручено привести в готовность автомобильную технику и оборудование для ликвидации возможных подтоплений и уборки аварийных деревьев.О нештатных ситуациях жителей и гостей города просят сообщать в местную Единую дежурно-диспетчерскую службу города.Накануне МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение объявлено на вторник из-за ливней и усиления ветра до 17-22 м/с. Спасатели предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Возможны подтопления территорий. Читайте также на РИА Новости Крым:Южный циклон во вторник принесет в Крым ливни и ветерЖдать ли в Крыму потепления после ПасхиНеожиданное количество: сколько весной съедать фруктов и овощей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит

Администрация Симферополя: в городе объявлен режим повышенной готовности

09:57 11.04.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПогода в Крыму
Погода в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе объявлен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"В связи с ухудшением погодных условий в Симферополе введен режим повышенной готовности", - сказано в сообщении пресс-службы.
В этой связи решением муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, городским службам и ресурсоснабжающим организациям поручено привести в готовность автомобильную технику и оборудование для ликвидации возможных подтоплений и уборки аварийных деревьев.
О нештатных ситуациях жителей и гостей города просят сообщать в местную Единую дежурно-диспетчерскую службу города.
Накануне МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение объявлено на вторник из-за ливней и усиления ветра до 17-22 м/с. Спасатели предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Возможны подтопления территорий.
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