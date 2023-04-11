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В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит

В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит - РИА Новости Крым, 11.04.2023

В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит

В Симферополе объявлен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T09:57

2023-04-11T09:57

2023-04-11T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе объявлен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. В этой связи решением муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, городским службам и ресурсоснабжающим организациям поручено привести в готовность автомобильную технику и оборудование для ликвидации возможных подтоплений и уборки аварийных деревьев.О нештатных ситуациях жителей и гостей города просят сообщать в местную Единую дежурно-диспетчерскую службу города.Накануне МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение объявлено на вторник из-за ливней и усиления ветра до 17-22 м/с. Спасатели предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Возможны подтопления территорий. Читайте также на РИА Новости Крым:Южный циклон во вторник принесет в Крым ливни и ветерЖдать ли в Крыму потепления после ПасхиНеожиданное количество: сколько весной съедать фруктов и овощей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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