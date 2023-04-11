https://crimea.ria.ru/20230411/v-simferopole-obyavlen-rezhim-povyshennoy-gotovnosti---chto-proiskhodit-1128107443.html
В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит
В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит - РИА Новости Крым, 11.04.2023
В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит
В Симферополе объявлен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T09:57
2023-04-11T09:57
2023-04-11T09:57
симферополь
погода
погода в крыму
крымская погода
общество
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1b/1122775917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822320a3892a21c84d3fd4bb74b4bf29.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе объявлен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. В этой связи решением муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, городским службам и ресурсоснабжающим организациям поручено привести в готовность автомобильную технику и оборудование для ликвидации возможных подтоплений и уборки аварийных деревьев.О нештатных ситуациях жителей и гостей города просят сообщать в местную Единую дежурно-диспетчерскую службу города.Накануне МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение объявлено на вторник из-за ливней и усиления ветра до 17-22 м/с. Спасатели предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Возможны подтопления территорий. Читайте также на РИА Новости Крым:Южный циклон во вторник принесет в Крым ливни и ветерЖдать ли в Крыму потепления после ПасхиНеожиданное количество: сколько весной съедать фруктов и овощей
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1b/1122775917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f772cced58fdc02e2d250c9ab05812b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, гу мчс рф по республике крым
В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит
Администрация Симферополя: в городе объявлен режим повышенной готовности