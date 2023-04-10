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На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром

На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром - РИА Новости Крым, 10.04.2023

На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на вторник из-за ливней и усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T12:01

2023-04-10T12:01

2023-04-10T12:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на вторник из-за ливней и усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Возможны подтопления территорий.Ранее в понедельник Минтранс России объявил о штормовом предупреждении в Керченском проливе из-за усиления ветра, а позже в МЧС сообщили о приостановке работы паромов.По информации ведущего специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгения Тишковца, на этой неделе Крым будет находиться под влиянием черноморской депрессии – прогнозируются ливни и незначительное похолодание. Самым ненастным днем, по прогнозам метеорологов, станет вторник, когда в дневные часы будет максимум +14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Керченском проливе: как работают паромыТуман остановил работу Керченской паромной переправыЧерноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание

https://crimea.ria.ru/20230408/zhdat-li-v-krymu-potepleniya-posle-paskhi-1128036540.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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