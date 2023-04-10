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На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром
На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром - РИА Новости Крым, 10.04.2023
На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на вторник из-за ливней и усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 10.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на вторник из-за ливней и усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Возможны подтопления территорий.Ранее в понедельник Минтранс России объявил о штормовом предупреждении в Керченском проливе из-за усиления ветра, а позже в МЧС сообщили о приостановке работы паромов.По информации ведущего специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгения Тишковца, на этой неделе Крым будет находиться под влиянием черноморской депрессии – прогнозируются ливни и незначительное похолодание. Самым ненастным днем, по прогнозам метеорологов, станет вторник, когда в дневные часы будет максимум +14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Керченском проливе: как работают паромыТуман остановил работу Керченской паромной переправыЧерноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание
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На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром

МЧС: на Крым 11 апреля обрушался ливни и штормовой ветер

12:01 10.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна. Шторм
Алушта. Ранняя весна. Шторм - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на вторник из-за ливней и усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона ночью и в первой половине дня 11 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на горных участках, а также об угрозе падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Возможны подтопления территорий.
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Ранее в понедельник Минтранс России объявил о штормовом предупреждении в Керченском проливе из-за усиления ветра, а позже в МЧС сообщили о приостановке работы паромов.
По информации ведущего специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгения Тишковца, на этой неделе Крым будет находиться под влиянием черноморской депрессии – прогнозируются ливни и незначительное похолодание. Самым ненастным днем, по прогнозам метеорологов, станет вторник, когда в дневные часы будет максимум +14 градусов.
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