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Туман остановил работу Керченской паромной переправы

Туман остановил работу Керченской паромной переправы - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Туман остановил работу Керченской паромной переправы

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T11:27

2023-04-10T11:27

2023-04-10T11:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Минтранс России ранее сообщил, что в понедельник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. По оценкам Росгидромета, во второй половине дня ожидается усиление ветра до 17 м/с.Работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы. Он имеет протяженность 387 км и проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные туманы и обманчивое тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельникШторм в Керченском проливе: как работают паромыКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230406/kogda-sokratitsya-vremya-proezda-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-1128019986.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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