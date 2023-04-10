https://crimea.ria.ru/20230410/shtorm-v-kerchenskom-prolive-kak-rabotayut-paromy-1128084172.html

Шторм в Керченском проливе: как работают паромы

Шторм в Керченском проливе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Шторм в Керченском проливе: как работают паромы

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-04-10T10:49

2023-04-10T10:49

2023-04-10T10:52

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Температура воздуха в районе Керченского пролива +12...14 градусов, воды в море +10.В Минтрансе напоминают, что работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.Работа паромов на Керченской переправеРаботающие на линии паромы после запуска перевозок выполнили 3 098 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 123 608 пассажиров, 99 117 единиц автотранспорта и 12 404 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.На Кубани действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться на полуостров на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.Сухопутный маршрут в КрымСухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что власти рассматривают возможность отменить досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту. По его словам, исключение проверки грузов с сохранением паспортного контроля позволит сократить время прохождения процедуры и перераспределит высвободившихся сотрудников.А министр транспорта РК Николай Лукашенко уточнил, к курортному сезону министерство транспорта совместно с пограничной службой УФСБ России планируют оптимизировать время прохождения транспорта между республикой, Херсонской областью и другими регионами России.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные туманы и обманчивое тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельникХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковДосмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230406/kogda-sokratitsya-vremya-proezda-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-1128019986.html

https://crimea.ria.ru/20230408/zhdat-li-v-krymu-potepleniya-posle-paskhi-1128036540.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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