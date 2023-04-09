https://crimea.ria.ru/20230409/chernomorskaya-depressiya-prineset-v-krym-livni-i-pokholodanie-1128029782.html
Черноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание
Черноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Черноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание
Черноморская депрессия накроет Крым на следующей неделе – пройдут ливни и незначительно похолодает. Самым ненастным днем станет вторник, когда в дневные часы... РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T19:27
2023-04-09T19:27
2023-04-09T19:27
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
крымская погода
евгений тишковец
крым
новости крыма
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126328427_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_acda38256d32ececa798d11b098dd2b1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Черноморская депрессия накроет Крым на следующей неделе – пройдут ливни и незначительно похолодает. Самым ненастным днем станет вторник, когда в дневные часы будет максимум +14 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Вторник, по оценкам специалиста ФОБОС, станет самым ненастным днем недели. В течения дня будут идти проливные дожди и усилится ветер."Осадков выпадет до 10-15 мм. Температура в такой ситуации составит +5…10 ночью и максимум +9…14 градусов днем, что на несколько градусов холоднее, чем должно быть в это время года", - отметил он.Но уже в среду и четверг циклон начнет постепенно отступать. Осадки станут кратковременными и менее интенсивными. Дневная температура воздуха останется на уровне +14 градусов."А к концу недели небесная канцелярия "перекроет" все дождевые краны, и осадки пойдут на убыль, облаков станет меньше, а солнца – больше. Ну и температурный режим вернется в рамки климатической нормы. В темное время суток +5…10 градусов, днем до +12…17 в пятницу и до +18 в выходные, что соответствует положенным показателям апреля", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают подтопленияГрозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из береговСильный штормовой ветер обрушится на Севастополь
https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126328427_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a200bb7de819591c0cc742dd2e4c3fc7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр погоды "фобос", крымская погода, евгений тишковец, крым, новости крыма, погода в крыму
Черноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание
ФОБОС: черноморская депрессия принесет в Крым ливни, ветер и похолодание
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым.
Черноморская депрессия накроет Крым на следующей неделе – пройдут ливни и незначительно похолодает. Самым ненастным днем станет вторник, когда в дневные часы будет максимум +14 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Регион будет находиться под влиянием черноморской депрессии. В понедельник ожидаются ливневые дожди и северо-восточный ветер 5-10 м/с. Ночью +4…9, днем до +16 градусов", - рассказал Тишковец.
Вторник, по оценкам специалиста ФОБОС, станет самым ненастным днем недели. В течения дня будут идти проливные дожди и усилится ветер.
"Осадков выпадет до 10-15 мм. Температура в такой ситуации составит +5…10 ночью и максимум +9…14 градусов днем, что на несколько градусов холоднее, чем должно быть в это время года", - отметил он.
Но уже в среду и четверг циклон начнет постепенно отступать. Осадки станут кратковременными и менее интенсивными. Дневная температура воздуха останется на уровне +14 градусов.
"А к концу недели небесная канцелярия "перекроет" все дождевые краны, и осадки пойдут на убыль, облаков станет меньше, а солнца – больше. Ну и температурный режим вернется в рамки климатической нормы. В темное время суток +5…10 градусов, днем до +12…17 в пятницу и до +18 в выходные, что соответствует положенным показателям апреля", - заключил он.
Читайте также на РИА Новости Крым: