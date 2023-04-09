https://crimea.ria.ru/20230409/chernomorskaya-depressiya-prineset-v-krym-livni-i-pokholodanie-1128029782.html

Черноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание

Черноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Черноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание

Черноморская депрессия накроет Крым на следующей неделе – пройдут ливни и незначительно похолодает. Самым ненастным днем станет вторник, когда в дневные часы... РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T19:27

2023-04-09T19:27

2023-04-09T19:27

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

крымская погода

евгений тишковец

крым

новости крыма

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Черноморская депрессия накроет Крым на следующей неделе – пройдут ливни и незначительно похолодает. Самым ненастным днем станет вторник, когда в дневные часы будет максимум +14 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Вторник, по оценкам специалиста ФОБОС, станет самым ненастным днем недели. В течения дня будут идти проливные дожди и усилится ветер."Осадков выпадет до 10-15 мм. Температура в такой ситуации составит +5…10 ночью и максимум +9…14 градусов днем, что на несколько градусов холоднее, чем должно быть в это время года", - отметил он.Но уже в среду и четверг циклон начнет постепенно отступать. Осадки станут кратковременными и менее интенсивными. Дневная температура воздуха останется на уровне +14 градусов."А к концу недели небесная канцелярия "перекроет" все дождевые краны, и осадки пойдут на убыль, облаков станет меньше, а солнца – больше. Ну и температурный режим вернется в рамки климатической нормы. В темное время суток +5…10 градусов, днем до +12…17 в пятницу и до +18 в выходные, что соответствует положенным показателям апреля", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают подтопленияГрозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из береговСильный штормовой ветер обрушится на Севастополь

https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html

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